1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se sentía cansada todo el tiempo, le dijeron que era muy joven para que le pase eso y un diagnóstico reveló lo inesperado: qué era

Una mujer de 25 años descubrió que padecía cáncer de mama avanzado después de que los médicos descartaran sus síntomas.

Por
Su historia pone en foco la importancia de una detección temprana

Su historia pone en foco la importancia de una detección temprana, incluso en mujeres jóvenes.

Redes sociales
  • Una joven estadounidense de 25 años fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa avanzada luego de que sus primeros síntomas fueran minimizados por los médicos.
  • La paciente, que consultó por dolores óseos y fatiga constante, descubrió que la enfermedad ya se había extendido a distintos órganos.
  • El caso reaviva el debate sobre los diagnósticos tardíos en mujeres jóvenes y la necesidad de controles más amplios.
  • A pesar del pronóstico reservado, la joven inició un tratamiento intensivo y comparte su historia para generar conciencia.

Savannah Caldwell es la protagonista de una dura historia que deja como enseñanza la importancia de escuchar al cuerpo. La joven de 25 años oriunda de Russell, Kentucky, comenzó a experimentar un cansancio extremo y molestias persistentes que no encontraba explicación. Pese a eso, sus médicos descartaron causas graves por considerar que su edad la alejaba de los grupos de riesgo.

Estos ejercicios son ideales para fortalecer los músculos a esta edad.
Te puede interesar:

Los 3 ejercicios fáciles y rápidos para mujeres mayores de 50 años: tonifican todo el cuerpo

Con el tiempo, el malestar se volvió más evidente y apareció un bulto en uno de sus pechos. Fue recién entonces cuando los estudios confirmaron lo que nadie esperaba. Se trataba de un cáncer de mama en estadio cuatro, con metástasis en huesos, pulmones y posiblemente el cráneo.

El impacto del diagnóstico cambió su vida de manera radical. Le dieron solo un 32% de probabilidades de sobrevivir cinco años, pero ella decidió enfrentar la enfermedad con determinación. “He tenido que crecer más rápido en una semana que en 25 años”, expresó en una entrevista donde relató cómo intenta sobrellevar el proceso junto a sus hijos.

Savannah Caldwell

Qué reveló el diagnóstico sobre la joven que estaba todo el tiempo cansada

La historia de Savannah refleja una tendencia cada vez más frecuente: el aumento de los casos de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años. Según datos de la Sociedad Americana del Cáncer, cerca de 6,5 mujeres cada 100.000 personas que transiten los veinte reciben este tipo de diagnóstico. Esta es una cifra baja pero que está creciendo.

Luego de detectar el tumor, los médicos comenzaron un tratamiento agresivo que incluye 12 sesiones de quimioterapia, de las cuales ya completó nueve. También se evalúa sumar inmunoterapia y radiación dependiendo de cómo evolucione su organismo. El objetivo es frenar el avance del cáncer y mejorar su calidad de vida.

Savannah Caldwell

Caldwell, que llegó a perder movilidad por un tumor que presionaba su columna, intenta mantener el ánimo alto. “Cada noche, cuando abrazo a mis hijos, solo pienso en poder verlos crecer. Quiero luchar, quiero vivir y que mi historia inspire”, dijo.

Su caso se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la necesidad de escuchar los síntomas y no subestimar la edad al evaluar posibles enfermedades graves.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los efectos que puede experimentar nuestro cuerpo si no duerme por 24 horas.

Esto le pasa al cuerpo si pasás 24 horas sin dormir: pocos lo tienen en cuenta

Los besos pueden transmitir bacterias y parásitos de animales a humanos.

Por qué no hay que darle besos a tu perro o gato: es más peligroso de lo que crees

de que se trata el biohacking, el estilo de vida que busca luchar contra la longevidad

De qué se trata el biohacking, el estilo de vida que busca luchar contra la longevidad

De qué se trata este simple ejercicio que ofrece múltiples beneficios.

Nadie lo tiene en cuenta: el ejercicio sencillo que mejora el equilibrio y fortalece los músculos

Comer dos kiwis una hora antes de acostarse tiene muchos beneficios.

Esto le pasa al cuerpo si como kiwi a la noche antes de dormir

El brócoli, preparado correctamente, puede cumplir una importante función en el equilibrio hormonal.

Por qué hay que rallar el brócoli para comer durante la menopausia

Rating Cero

Con una estética más natural y madura, María Becerra reafirma su identidad artística en la antesala de un récord histórico en River.

La impresionante transformación de María Becerra: se cambió el look y todos quedaron atónitos

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez en redes sociales.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

Benjamín Vicuña, contra la China Suárez.

El desesperado pedido de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez: "Hace más de 40 días que no los veo"

últimas noticias

Cecilia Carranza, campeona olímpica en Río 2016, y una historia de vida conmovedora.

Se fue de su casa a los 16 años porque su familia no aceptaba su orientación sexual, luchó y fue campeona olímpica: la historia de Cecilia Carranza

Hace 6 minutos
Entre los sitios más destacados para disfrutar de un buen bife con fritas, se encuentran dos que sobresalen por su calidad.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bife con papas fritas

Hace 29 minutos
Lo que cambia no es el ritual, sino la forma de ejecutarlo.

Estas son las 3 costumbres que todos tratan de evitar para hacer el asado y que salga de la mejor manera

Hace 35 minutos
Su historia pone en foco la importancia de una detección temprana, incluso en mujeres jóvenes.

Se sentía cansada todo el tiempo, le dijeron que era muy joven para que le pase eso y un diagnóstico reveló lo inesperado: qué era

Hace 38 minutos
La Marcha del Orgullo se llevará adelante en CABA.

Marcha del Orgullo 2025: cuáles son los cortes de calles programados

Hace 49 minutos