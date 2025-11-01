El ejercicio súper sencillo para decirle adiós para siempre al dolor del rodilla

Cómo superar el dolor de rodilla de forma natural. Freepik

Un estudio internacional identificó el ejercicio más eficaz para reducir el dolor de rodilla.

La práctica regular de actividad aeróbica mejora la función articular y la fuerza muscular.

Caminar o andar en bicicleta son las opciones más accesibles y efectivas.

Los expertos destacan su impacto positivo en la calidad de vida y la prevención del deterioro articular. El dolor de rodilla es una de las molestias más comunes entre adultos y personas mayores, especialmente por el desgaste del cartílago articular. Esta afección, conocida como artrosis de rodilla, limita la movilidad y afecta directamente la calidad de vida.

Aunque no existe una cura definitiva, los especialistas coinciden en que mantener una rutina de movimiento controlado es clave para aliviar los síntomas. El ejercicio regular no solo reduce el dolor, sino que también fortalece los músculos que protegen la articulación.

Un nuevo estudio publicado en The BMJ analizó los resultados de más de 200 ensayos clínicos y concluyó que un tipo de actividad física aeróbica, sencilla y accesible, puede reducir significativamente el dolor y mejorar la función articular en personas con osteoartritis.

rodilla Pixabay El ejercicio para no tener más dolor de rodilla Los expertos señalan que el ejercicio más eficaz para aliviar el dolor de rodilla es el aeróbico de bajo impacto, como caminar, andar en bicicleta o nadar. Este tipo de movimiento ayuda a mejorar la circulación, mantener la flexibilidad y fortalecer los músculos que estabilizan la articulación.

El estudio reveló que quienes realizan este tipo de actividad de manera constante experimentan menos rigidez y mayor movilidad, incluso a largo plazo. Además, el movimiento moderado estimula la producción de líquido sinovial, lo que contribuye a lubricar las articulaciones y reducir la fricción.

caminar Caminar, la actividad aeróbica que recomienda Harvard. Sumar rutinas de ejercicio aeróbico con el aval de un profesional, mantener un peso saludable y realizar ejercicios de fuerza complementarios puede marcar la diferencia. Los especialistas sostienen que este hábito simple y sostenido es una herramienta poderosa para prevenir y aliviar el dolor de rodilla de forma natural.