Está en Argentina y es un salto de agua maravilloso: tiene casi 15 metros de altura En pleno corazón de las sierras de San Luis, una caída de agua de más de diez metros esconde un fenómeno visual único. Por + Seguir en







El sol convierte el fondo rocoso en un destello dorado que le dio nombre al lugar. Turismo San Luis

El Salto de la Moneda está ubicado en las sierras de San Luis y es un atractivo natural de baja dificultad, apto para toda la familia.





La cascada tiene unos 12 metros de altura y genera un pozo de agua de aproximadamente 4 metros de profundidad rodeado de vegetación y aves.





Su nombre proviene del efecto luminoso que producen los rayos del sol sobre las rocas con alto contenido de mica, que hacen brillar el fondo del pozo como si estuviera lleno de monedas.





Desde el lugar se pueden ver el embalse provincial y las sierras puntanas, y también se puede practicar escalada y rappel. En las sierras de San Luis existe un destino que mezcla paisaje, aventura y un curioso fenómeno óptico que sorprende a quienes llegan hasta ese lugar. El Salto de la Moneda es una cascada de aproximadamente 12 metros de altura que desemboca en un pozo de agua de unos 4 metros de profundidad, completamente rodeado de vegetación abundante y una rica presencia de aves.

Cuando los rayos del sol se filtran por la abertura del pozo y alcanzan el fondo, iluminan las rocas que tienen un alto contenido de mica. Ese reflejo genera un brillo particular que da la sensación de estar mirando el interior de un recipiente repleto de monedas relucientes. Es ese efecto visual, único según el horario y la incidencia de la luz, el que le dio identidad propia a este salto serrano.

El lugar también cuenta con actividades para quienes buscan una experiencia más activa. La zona también permite practicar escalada y rappel, convirtiéndose en una opción atractiva tanto para familias con chicos como para fanáticos de la aventura con más experiencia.

SALTO-DE-LA-MONEDA-30 Dónde queda Salto de la Moneda, San Luis El Salto de la Moneda se encuentra en la provincia de San Luis. Rodeado de vegetación característica de las sierras argentinas, el lugar ofrece un entorno natural que incluye vistas hacia el embalse y las cadenas montañosas de la región. El recorrido forma parte de un trekking que comienza en la zona serrana puntana y puede realizarse en auto hasta el punto de inicio del sendero.

Qué puedo hacer en Salto de la Moneda, San Luis El Salto de la Moneda propone una experiencia al aire libre que mezcla senderismo, vistas panorámicas y actividades de aventura en un entorno serrano accesible.

Realizar el trekking de baja dificultad hasta el salto, recomendado para toda la familia.

Observar la cascada de unos 12 metros de altura y el pozo de agua de aproximadamente 4 metros de profundidad.

Contemplar el fenómeno luminoso que generan los rayos del sol sobre las rocas con mica en el fondo del pozo.

Avistar aves en el entorno del salto, que cuenta con una importante variedad de fauna.

Practicar escalada y rappel en la zona.

Disfrutar de las vistas panorámicas hacia el embalse y las sierras de San Luis desde el punto de observación. salto-de-la-moneda-potrero-funes-2.jpg Welcome Argentina Cómo llegar a Salto de la Moneda, San Luis El acceso al Salto de la Moneda se realiza por vía terrestre, internándose en las sierras de la provincia de San Luis. Se debe tomar la Ruta Provincial 20 y luego la Ruta Provincial 18 hacia Potrero de los Funes, continuando por la calle Los Paraísos hasta el final, donde se encuentra un área de estacionamiento. Desde ese lugar, comienza una caminata de intensidad media-baja de aproximadamente 45 a 60 minutos por una senda señalizada que bordea el río Las Balsas, atravesando vegetación autóctona y miradores naturales hasta alcanzar la imponente cascada de 15 metros y sus ollas de agua cristalina.