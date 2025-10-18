18 de octubre de 2025 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires para recorrer lugares distintos que te va a volar la cabeza

A menos de dos horas de la capital, esta localidad combina atractivos naturales con lugares históricos y una variada oferta gastronómica.

Qué hacer en este bello destino de la Provincia.

Cuando la rutina agota, es inevitable querer hacer una escapada de fin de semana. Esto le ocurre a miles de personas, que se encuentran inmersos en su trabajo y sus obligaciones del día a día, y les encantaría poder desconectarse del bullicio de la capital. Afortunadamente, existen un sitio cercano a la Ciudad de Buenos Aires que es ideal para pasar un buen rato.

Quienes buscan un descanso distinto, rodeado de verde y con la impronta de un lugar con historia, encuentran en este hotel un refugio ideal. 
San Pedro está ubicado en la provincia, y es un destino con mucha historia. El entorno natural es uno de los puntos fuertes de esta localidad, ya que en ella convergen los paisajes rurales y las imperdibles playas que desembocan en el Río Paraná. Asimismo, mantiene sus tradiciones y tiene atracciones que permiten conocer su historia, lo que lo convierte en un destino completo para una vacación.

El partido comprende otras localidades y pueblos turísticos como Río Tala, Pueblo Doyle, Ingeniero Moneta, Gobernador Castro y Santa Lucía. Además, este sitio combina naturaleza y confort para ofrecer diferentes actividades que van desde paseos hasta experiencias gastronómicas.

Vuelta de Obligado

Dónde queda San Pedro

Esta ciudad y puerto del interior de la Provincia de Buenos Aires se encuentra a la derecha del río Paraná junto a la desembocadura del río Arrecifes sobre el anterior río. Cabecera del partido homónimo, se encuentra a 164 km de la ciudad autónoma de Buenos Aires y a 141 km de Rosario, ambas por la Autopista Buenos Aires - Rosario.

Qué puedo hacer en San Pedro

Existen diferentes actividades para realizar durante una estadía en San Pedro:

  • Casco histórico del pueblo: se trata de uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, y cuenta con antiguas casas de ladrillo, la única escuela y la plaza principal. Este punto permite conectar con el ritmo de vida de San Pedro.
  • Actividades al aire libre: el entorno natural permite a los turistas realizar desde paseos en bote y pesca hasta caminatas por sus senderos. Además, sus playas de arena clara y balnearios públicos tienen zonas donde se puede jugar al voley, al tejo o mismo descansar.
Vuelta de Obligado
  • Propuesta gastronómica: la localidad ofrece platos clásicos, como parrilladas y platos de picadas, al igual que la degustación del mejor pescado de río. Por otra parte, los fanáticos de lo dulce pueden disfrutar de las “ensaimadas”, un postre tradicional que consiste en una fina masa rellena de dulce de leche o crema pastelera con azúcar impalpable.
  • Naturaleza: algunos puntos imperdibles dentro del recorrido son el puente y el arroyo “Los Cueros”, al igual que la Reserva Natural un espacio que cuenta con un bosque central con especies de árboles únicas del norte de la provincia.

Cómo llegar a San Pedro

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay que recorrer unos 199 kilómetros por la Panamericana o Ruta Nacional 9 hasta la rotonda de Gobernador Castro, y luego empalmar con la calle de acceso al lugar.

Otra alternativa es la de acceder a Vuelta de Obligado a través del servicio de tren que une el barrio porteño de Retiro con la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Luego de algunas salidas diarias y pasajes económicos, hay que bajar en San Pedro.

