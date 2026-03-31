Es muy pintoresco, está en Córdoba y es un destino perfecto para ir en otoño Casonas coloniales de tres siglos de antigüedad, una pulpería que sigue abierta desde los años veinte y ríos con playas de arena blanca convierten a este rincón serrano en una de las escapadas más completas de la provincia. Por + Seguir en







Se ganó el reconocimiento de la provincia al otorgarle la distinción de Pueblo Patrio Protegido. Los Reartes Turismo

Los Reartes es una localidad del Valle de Calamuchita con más de 300 años de historia, declarada Pueblo Patrio Protegido por la provincia de Córdoba.





Su casco céntrico funciona como un museo a cielo abierto con casonas de adobe del siglo XVIII, la Capilla Inmaculada Concepción construida en 1815 y la Pulpería Don Segundo Sombra en funcionamiento desde 1929.





El río Los Reartes y el río del Medio ofrecen balnearios con playas de arena, ollas de agua cristalina y entornos ideales para trekking, cabalgatas y mountain bike.





El Lago Los Molinos, a pocos minutos del pueblo, permite practicar canotaje y windsurf, mientras que la gastronomía local se destaca por platos tradicionales como el costillar a la llama, el locro y el estofado de cordero. En el Valle de Calamuchita existe un pueblo llamado Los Reartes que conserva intacta su esencia criolla y colonial en cada calle de tierra, cada casona de adobe y cada techo de teja que sobrevivió al paso del tiempo. Con un entorno con más de 300 años de historia, se ganó el reconocimiento de la provincia al otorgarle la distinción de Pueblo Patrio Protegido, un hecho que habla tanto de su longevidad como del cuidado con que sus habitantes preservan lo que recibieron.

A diferencia de otros pueblos serranos de la zona con influencia europea, Los Reartes se apoya en sus raíces gauchas y en una arquitectura que recuerda directamente a la época de la colonia. Su casco histórico guarda la Capilla Inmaculada Concepción, levantada en 1815 con adobe y tejas, y la Pulpería Don Segundo Sombra, que desde 1929 sigue recibiendo a lugareños y visitantes con la misma mística de los antiguos comercios de ramos generales.





En el suelo del pueblo también descansan morteros de los Comechingones, figuras de piedra talladas alrededor del año 1500 que recuerdan que estos parajes ya eran elegidos por los pueblos originarios mucho antes de la llegada española.

La naturaleza completa la propuesta con ríos, balnearios y lagos a pocos minutos del centro. El pueblo celebra además sus Fiestas Patronales en mayo y el festival gastronómico Saboreartes en julio, mientras que su gastronomía con costillar a la llama, locro y estofado de cordero, más una casa de té galés única en la provincia, suman razones para quedarse más de un día.

Los Reartes 2 losreartes.gob.ar Dónde queda Los Reartes Los Reartes se encuentra en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba, a unos 86 kilómetros de la capital provincial y a apenas 8 kilómetros de Villa General Belgrano. Se asienta a orillas del río homónimo, rodeado por las Sierras Grandes y las Sierras Chicas. Esta ubicación permite que sea considerada como una base ideal para explorar tanto el patrimonio histórico del lugar como los cursos de agua y espacios naturales de los alrededores.

Qué puedo hacer en Los Reartes Las propuestas del pueblo abarcan historia, gastronomía, naturaleza y festividades: Visitar la Capilla Inmaculada Concepción, construida en 1815 con adobe y tejas, una de las estructuras coloniales mejor conservadas de la región serrana.

Conocer la Pulpería Don Segundo Sombra, fundada en 1929, donde se puede tomar un vermut o un café en uno de los primeros comercios de la zona.

Observar los morteros comechingones tallados en piedra alrededor del año 1500, testimonio de los pueblos originarios que habitaron el lugar antes de la colonización española.

Visitar la Ollita Escondida, un pozo natural de tres metros de profundidad.

Explorar el río del Medio, un entorno más agreste con ollas profundas perfectas para nadar y pescar.

Practicar canotaje y windsurf en el Lago Los Molinos, ubicado a pocos minutos del centro del pueblo.

Realizar trekking, cabalgatas y mountain bike por senderos autoguiados de baja dificultad que bordean los cursos de agua.

Asistir a las Fiestas Patronales en mayo o al festival gastronómico Saboreartes en julio. Los Reartes Turismo Los Reartes Cómo llegar a Los Reartes Desde Buenos Aires, el recorrido en auto es de aproximadamente 760 kilómetros en donde hay que tomar la Ruta Nacional 9 hasta Villa María, para luego desviarse hacia Río Tercero y subir por la Ruta Provincial 5 en dirección al Valle de Calamuchita hasta Villa General Belgrano. Desde ese lugar se debe continuar por la Ruta S271 que lleva directamente al centro del pueblo. Para quienes prefieren el transporte público, existen servicios de larga distancia con destino a Villa General Belgrano, desde donde colectivos locales o taxis cubren los 8 kilómetros restantes hasta Los Reartes en aproximadamente 15 minutos.