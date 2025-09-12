Es furor en redes: de esta forma se pueden reciclar los envases de ibuprofeno Las cocinas esconden auténticos tesoros de ingenio, donde cada recipiente encuentra una nueva vida con creatividad y sostenibilidad. Por







Un truco que se volvió viral para reciclar los blisters de ibuprofeno en casa.

Todos hemos visto en casa la clásica caja de galletas llena de hilos de costura, un símbolo de ingenio doméstico que pasa de generación en generación. Otro ejemplo igualmente memorable es el bote de helado reutilizado para guardar sobras de comida, confundiéndose entre postres y guisos cada vez que abrimos el congelador. Estas pequeñas costumbres reflejan cómo la creatividad y el reciclaje forman parte de nuestra vida cotidiana, dando nuevos usos a objetos que podrían acabar en la basura.

Pero nada va a poder superar al ingenio de la madre de Lorena, que ha decidido reutilizar los blísteres de ibuprofeno para algo completamente novedoso, pero con mucha lógica. Así lo cuenta la propia Lorena en uno de sus vídeos de TikTok, donde desvela el gran invento de su progenitora, que la ha dejado sin palabras.

La joven compartió cómo su madre ha encontrado una manera de dar una segunda vida a los envases de ibuprofeno, generando un debate entre la creatividad y la funcionalidad en el hogar. Todo comenzó cuando su madre le recomendó tomar un poco de aceite de coco todos los días. Esta idea está respaldada por la creencia popular de que una cucharada de aceite de coco al día puede ayudarnos con diversos problemas de salud.

Cómo se pueden reciclar los envases de ibuprofeno que sorprende a todos Según explica Lorena, su madre decidió utilizar los envases vacíos de ibuprofeno para almacenar pequeñas porciones de aceite de coco en el congelador. Este producto queda así organizado en dosis individuales, lo que facilita su uso diario. La iniciativa no solo resalta el compromiso con el reciclaje, sino también una forma original de mantener el orden en el congelador.

ibuprofeno-1761111 El aceite de coco suele presentarse en formato sólido o semilíquido, lo que dificulta separar porciones del mismo, ya sea para ingerir o cocinar. Pero con este truco las dosis están perfectamente separadas, y también se pueden emplear para cocinar o con otros aceites.