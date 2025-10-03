En 45 minutos: la receta del "falso budín de chocolate" que te va a volar la cabeza

Cómo preparar este delicioso budín en pocos minutos.

A la hora de querer comer algo dulce, muchas personas no disponen del tiempo necesario para preparar una comida que sea sencilla de hacer y delicioso. Para resolver esta situación, existe una receta sencilla para preparar un "falso budín de chocolate", que es popular por su sabor y porque se puede preparar en tan solo 45 minutos.

Distinto de los budines tradicionales, este se destaca por tener un ingrediente secreto que reemplaza al chocolate. Se trata de algarroba, aporta dulzor natural y un sabor similar al chocolate, además de ser una alternativa saludable sin gluten para personas celíacas. Asimismo, es una buena fuente de fibra, lo que contribuye a una absorción más lenta de los azúcares y aporta energía de manera progresiva.

A pesar de no tener chocolate, este budín asegura exquisitez y dulzor, sin perder la liviandad. Además, se le puede agregar nueces, chips de chocolate o cualquier otro ingrediente para aportarle un sabor único. De esta forma, también es una receta versátil, que se puede preparar según las preferencias de cada uno.

budin-integral-algarroba-chocolate-01

Cómo hacer un budín de algarroba Esta receta es simple de hacer y requiere de pocos ingredientes:

Ingredientes 1 taza harina integral

1 taza harina de algarroba

1 cuchara raza de polvo de hornear (10 gramos aproximadamente)

1/2 taza agua caliente

1/2 taza aceite

1 cucharita esencia de vainilla

1 taza azúcar mascabo

2 huevos budin_de_algarroba_76988_orig Preparación Batir los huevos con el azúcar mascabo hasta cremar, agregar esencia de vainilla, aceite y agua. Batir nuevamente para unificar. Mezclar todos los secos y agregar a la preparación anterior integrando de a poco, es importante tamizar para no generar grumos! Mezclar hasta integrar (sin batir). Colocar la preparación en una budinera enmantecada y enharinada en horno bajito por 45 minutos aproximadamente o hasta pinchar y que salga seco.