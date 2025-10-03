3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

En 45 minutos: la receta del "falso budín de chocolate" que te va a volar la cabeza

El nombre de este postre se debe a que se utiliza un ingrediente secreto para reemplazar al chocolate.

Por
Cómo preparar este delicioso budín en pocos minutos.

Cómo preparar este delicioso budín en pocos minutos.

A la hora de querer comer algo dulce, muchas personas no disponen del tiempo necesario para preparar una comida que sea sencilla de hacer y delicioso. Para resolver esta situación, existe una receta sencilla para preparar un "falso budín de chocolate", que es popular por su sabor y porque se puede preparar en tan solo 45 minutos.

Estas empanadas son riquísimas y muy fáciles de hacer.
Te puede interesar:

En 20 minutos: la receta viral de empanadas que es una bomba de sabor

Distinto de los budines tradicionales, este se destaca por tener un ingrediente secreto que reemplaza al chocolate. Se trata de algarroba, aporta dulzor natural y un sabor similar al chocolate, además de ser una alternativa saludable sin gluten para personas celíacas. Asimismo, es una buena fuente de fibra, lo que contribuye a una absorción más lenta de los azúcares y aporta energía de manera progresiva.

A pesar de no tener chocolate, este budín asegura exquisitez y dulzor, sin perder la liviandad. Además, se le puede agregar nueces, chips de chocolate o cualquier otro ingrediente para aportarle un sabor único. De esta forma, también es una receta versátil, que se puede preparar según las preferencias de cada uno.

budin-integral-algarroba-chocolate-01

Cómo hacer un budín de algarroba

Esta receta es simple de hacer y requiere de pocos ingredientes:

Ingredientes

  • 1 taza harina integral
  • 1 taza harina de algarroba
  • 1 cuchara raza de polvo de hornear (10 gramos aproximadamente)
  • 1/2 taza agua caliente
  • 1/2 taza aceite
  • 1 cucharita esencia de vainilla
  • 1 taza azúcar mascabo
  • 2 huevos
budin_de_algarroba_76988_orig

Preparación

  1. Batir los huevos con el azúcar mascabo hasta cremar, agregar esencia de vainilla, aceite y agua. Batir nuevamente para unificar.
  2. Mezclar todos los secos y agregar a la preparación anterior integrando de a poco, es importante tamizar para no generar grumos! Mezclar hasta integrar (sin batir).
  3. Colocar la preparación en una budinera enmantecada y enharinada en horno bajito por 45 minutos aproximadamente o hasta pinchar y que salga seco.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este clásico del mate se distingue por su textura esponjosa y un sabor suave.

En 40 minutos: cómo hacer una torta de maicena apta para celíacos

El ingrediente que permite cocinar más rápido y hacer más livianas a las tradicionales pepas.

En 10 minutos: la receta de unas pepas diferentes con un ingrediente secreto

Paulina Cocina explicó el mecanismo para evitar que las papas al horno queden pegadas a la fuente.

Este es el secreto poco conocido para que no se peguen las papas al horno

Algunas opciones se oxidan fácilmente, perdiendo sus propiedades y dando lugar a compuestos que conviene evitar.

Por qué no hay que usar el aceite de oliva para cocinar

Cómo preparar este delicioso plato de fideos.

En 30 minutos: la receta para llevar a los fideos a otro nivel con jamón y nuez

Esta receta lleva muy pocos ingredientes, y la base es el choclo en lata.

La receta simple y rápida con una lata de choclo que te salva el almuerzo

Rating Cero

Esta película de Netflix es protagonizada por Samuel L. Jackson.
play

Es de los 2000, está en Netflix y se basa en un hecho real: es un éxito

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Qué significan los principales temas del nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

Con 58 años, Pamela Anderson demuestra que reinventarse es posible a cualquier edad.

La impresionante transformación de Pamela Anderson: un cambio de look con el que luce irreconocible

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

últimas noticias

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Hace 43 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio declarará en la DDI de La Matanza

Hace 55 minutos
Jarach nació el 5 de marzo de 1928 en el norte de Italia. 

Murió Vera Jarach, símbolo de Madres de Plaza de Mayo y de la lucha por los derechos humanos

Hace 1 hora
El dólar oficial cierra la semana arriba de los $1.400. 

El dólar cierra una semana caliente arriba de los $1.450

Hace 1 hora
La protesta en territorio italiano.

Italia: el principal sindicato convocó a una huelga general contra el genocidio en Gaza

Hace 1 hora