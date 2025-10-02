En 20 minutos: la receta viral de empanadas que es una bomba de sabor

Las empanadas no pueden faltar en ninguna juntada con familia o amigos. Son esos platos clásicos que le gustan a todo el mundo, pueden prepararse con una gran variedad de rellenos y son muy fáciles de comer sin tener que desplegar platos y cubiertos. Además, se destacan mucho más si se las puede preparar en 20 minutos.
Hay muchas recetas distintas, pero la mayoría coincide en que la masa de empanadas casera hace toda la diferencia y las convierte en una bomba de sabor. Si nunca te animaste a hacerla porque te parecía mucho trabajo, esta versión rápida y fácil es lo que estabas buscando.
La famosa cocinera Maru Botana compartió en su sitio oficial una receta para empanaditas de copetín que se volvió viral. Pueden servirse como parte de una picada o también como entrada, y tienen un sabor único: la masa se prepara con queso crema y el relleno es una bomba de queso.
Cómo hacer las empanadas virales en 20 minutos
Esta receta lleva muy pocos ingredientes y solo te demanda 20 minutos de trabajo. Eso sí: tené en cuenta que, una vez lista, la masa necesita descansar media hora en la heladera antes de cortarla y armar las empanadas, o de lo contrario va a estar demasiado blanda.