En 20 minutos: la receta viral de empanadas que es una bomba de sabor

Esta preparación es ideal para quienes siempre quisieron hacer masa casera y nunca se animaron. Es fácil, rápida y lleva muy pocos ingredientes.

Por
Estas empanadas son riquísimas y muy fáciles de hacer.

Estas empanadas son riquísimas y muy fáciles de hacer.

Las empanadas no pueden faltar en ninguna juntada con familia o amigos. Son esos platos clásicos que le gustan a todo el mundo, pueden prepararse con una gran variedad de rellenos y son muy fáciles de comer sin tener que desplegar platos y cubiertos. Además, se destacan mucho más si se las puede preparar en 20 minutos.

Hay muchas recetas distintas, pero la mayoría coincide en que la masa de empanadas casera hace toda la diferencia y las convierte en una bomba de sabor. Si nunca te animaste a hacerla porque te parecía mucho trabajo, esta versión rápida y fácil es lo que estabas buscando.

La famosa cocinera Maru Botana compartió en su sitio oficial una receta para empanaditas de copetín que se volvió viral. Pueden servirse como parte de una picada o también como entrada, y tienen un sabor único: la masa se prepara con queso crema y el relleno es una bomba de queso.

Empanadas Las Gauchas

Cómo hacer las empanadas virales en 20 minutos

Esta receta lleva muy pocos ingredientes y solo te demanda 20 minutos de trabajo. Eso sí: tené en cuenta que, una vez lista, la masa necesita descansar media hora en la heladera antes de cortarla y armar las empanadas, o de lo contrario va a estar demasiado blanda.

Ingredientes

  • 200 gramos de harina.
  • 200 gramos de manteca.
  • 200 gramos de queso crema.
  • 1 huevo.
  • 150 gramos de queso rallado.
  • 1 pizca de nuez moscada.

Preparación

  1. Hacer una corona con la harina. En el hueco del medio, poner la manteca blanda y el queso crema.
  2. Ir mezclando la masa desde el centro de la corona hacia los bordes.
  3. Formar un bollo sin amasar demasiado y llevarlo media hora a la heladera.
  4. En un bol, batir apenas el huevo. Agregar el queso rallado y la nuez moscada. Integrar bien y reservar en la heladera.
  5. Estirar la masa con un palote hasta que quede de medio centímetro de espesor. Cortar discos de 8 cm de diámetro y rellenarlos con la preparación de queso y huevo.
  6. Humedecer los bordes de cada disco con la yema del dedo antes de cerrarlos, para que el repulgue no se desarme.
  7. Acomodar las empanadas en una placa limpia. Pincelarlas con huevo y cocinarlas en horno de moderado a fuerte por unos 20 minutos.
