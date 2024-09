El truco poco conocido para limpiar las manchas de las cortinas

A la hora de hacer una limpieza profunda en el hogar pueden entrar en el proceso no solo barrer y trapear los pisos, franelear los muebles y limpiar las ventanas, sino también por ejemplo lavar las fundas y tapizados o las cortinas. Y para este último caso, hay un truco infalible para lavarlas .

El método consiste en el uso del lavarropas, pero usando un producto indispensable, aunque fácil de conseguir, y una configuración de lavado específica. De ese modo, las cortinas no solo quedarán sin manchas, relucientes y con rico olor, si no que además no se arrugarán.