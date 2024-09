Cómo limpiar las manchas de gotas de agua del auto sin dejar marcas

El secador de pelo se ha transformado en un elemento que no puede faltar en ningún hogar . Algunas personas lo utilizan simplemente para no salir con el pelo mojado, mientras que otras como herramienta para darle forma al peinado. Pero lo que casi nadie es que el secador sirve también para un increíble truco a la hora de limpiar el auto .

Luego de un invierno que tuvo pocas pero intensas y fuertes lluvias, mucha gente tuvo un problema con el auto y fue la filtración de gotas de agua al interior. No está de más aclarar que esto es peligroso, ya que un exceso de agua dentro del capot puede generar daños y problemas en el funcionamiento del motor o alguna otra parte del coche.

Por eso aprender este método y llevarlo a cabo es un viaje de ida. No solo permitirá evitar riesgos con el auto, sino que además tiene entre sus múltiples ventajas que no lleva más de un par de minutos, que no hace falta gastar dinero en productos y que no deja marcas en el coche. Eso sí, es recomendable hacerlo lo antes posible para evitar que las gotas se filtren o dejen su huella.

Truco para limpiar las manchas de gotas de agua del auto sin dejar marcas

Materiales

Secador de pelo

Procedimiento

El proceso es muy sencillo y consiste en solo tres simples pasos:

Configurar el secador en una temperatura media o baja para evitar dañar la pintura del coche. Situarse a unos 15 o 20 centímetros de la superficie del coche y desde allí darle aire con el secador. Moverlo constantemente de un lado a otro para distribuir el calor de manera uniforme y que se seque toda la superficie de forma pareja.