Es común que un rato después de haber limpiado la casa vuelva a aparecer suciedad y la gente se pregunte de dónde sale. Y una de las posibles respuestas puede ser que no se limpiaron absolutamente todos los rincones del hogar. El truco perfecto para limpiar los rieles de las ventanas corredizas.

Los rieles de las ventanas corredizas juntan mucha suciedad , desde polvo hasta pelos en caso de tener mascota, sobre todo si dan al exterior o a un patio. Una de las razones es que no es un área que se frecuente limpiar, ya que se subestima en comparación con el piso o los muebles, principalmente por no estar tan a la vista.

Pero eso no quiere decir que no acumulen residuos, sino que por el contrario, pueden ser un dolor de cabeza. Y encima, limpiarlos es una complicación por su pequeñez, lo que hace que a veces no entre ni la mano, ni un trapo ni el tubo de la aspiradora. A continuación, el método sencillo y efectivo para limpiar los rieles a fondo.

Cómo limpiar los rieles de las ventanas corredizas

Materiales

Tubo de cartón del papel higiénico

Trapito húmedo

Aspiradora

Procedimiento

Abrir la puerta corrediza para tener acceso completo a los rieles. Pasar la aspiradora a lo largo de los rieles y en cada rincón para remover el polvo o suciedad. Agarrar el tubo de cartón del papel higiénico y aplastarlo a lo largo, formando una figura alargada y plana. Deslizarlo por los rieles, presionando suavemente para que vaya raspando y absorbiendo la suciedad que la aspiradora no pudo eliminar. Repetir un par de veces el paso anterior para asegurarse de que no quede ni una pizca de suciedad. Con un trapito apenas húmedo, limpiar el cartón entre vuelta y vuelta para evitar el efecto contrario y que la suciedad vuelva a los rieles. Volver a pasar la aspiradora y listo.