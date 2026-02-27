27 de febrero de 2026 Inicio
El truco para descongelar pan en la air fryer: queda mejor que en la tostadora

Es el método ideal para "resucitar" pan congelado, dejándolo como si estuviera recién horneado, con una textura crocante y un tostado uniforme.

Por
Tips de cocina: cómo tostar pan en la airfyer. 

Tips de cocina: cómo tostar pan en la airfyer. 

  • La freidora de aire garantiza un tostado uniforme, superando los resultados de la tostadora común.
  • Gracias a la circulación de aire caliente, el pan recupera su frescura sin perder la humedad de la miga.
  • La clave es usar una temperatura moderada de 160 °C para evitar que el exterior se endurezca.
  • Muchos modelos ya traen la función específica de "tostar" para facilitar aún más el proceso.

El pan es un indispensable en la dieta diaria de muchas casas. Es un alimento versátil que se puede incorporar en distintos momentos del día, tanto en desayunos y meriendas como en preparaciones o acompañando las comidas. Para los amantes de las tostadas, la airfyer puede convertirse en tu mejor aliado en la cocina.

Se trata de un electrodoméstico tan versátil que te resultará útil para preparar todo tipo de comidas, recalentar preparaciones para que queden como recién hechas, o incluso para hacer unas tostadas perfectas.

Air fryer freidora de aire

Con este método, te asegurás un tostado uniforme y te olvidás de los bordes quemados por demás. Además, es perfecta para descongelar ese pan que guardaste en el freezer para conservar mejor su frescura o para una “emergencia”, ofreciendo un resultado como si estuviese recién salido del horno.

Cómo descongelar el pan en la airfryer

El secreto de este éxito radica en la circulación constante de aire caliente, que permite que cualquier tipo de alimento recupere su frescura original. La gran diferencia es que este método calienta el pan sin extraer toda su humedad, logrando que la corteza recupere su crujido mientras la miga se mantiene increíblemente esponjosa

La clave para obtener resultados óptimos es evitar el error de utilizar temperaturas extremas; si configuramos el aparato a 180 °C, el exterior se tostará demasiado rápido dejando el interior endurecido. Para asegurar un buen resultado, una temperatura de aproximadamente 160 °C y un poco de paciencia son suficientes.

Además, la mayoría de los modelos actuales ya incluyen una función específica de "tostar", lo que minimiza el margen de error. Con esta funcionalidad, la freidora se consagra como la herramienta más versátil de la cocina moderna, capaz de rescatar el pan viejo en cuestión de minutos.

