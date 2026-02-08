8 de febrero de 2026 Inicio
El restaurante de Buenos Aires que propone "Casamientos por un día" para celebrar San Valentín

Un reconocido bar de Chacarita invita a los enamorados a festejar el 14 de febrero de una forma distinta, con coctelería de autor y gastronomía especial pensada para la ocasión.

Un festejo especial para San Valentín 2026. 

  • El bar está ubicado en Fraga 93, en el barrio de Chacarita, cerca de las avenidas Corrientes y Córdoba.
  • La gran atracción de la noche serán los casamientos simbólicos en vivo con altar, libreta y brindis.
  • El menú para compartir ofrece opciones de cocina nikkei, sushi y postres diseñados para la ocasión.
  • La propuesta incluye cócteles de autor de Mona Gallosi, vinos y una opción "full" con brindis especial.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar el amor este 14 de febrero, y entre la amplia oferta gastronómica porteña, Punto Mona destaca con una propuesta que rompe el molde. El espacio liderado por la reconocida bartender Mona Gallosi invita a las parejas a vivir una noche inolvidable donde el romanticismo se mezclará con el juego y la alta coctelería.

La gran sorpresa de la noche será la posibilidad de celebrar casamientos en vivo. Para aquellas parejas que quieran sellar su amor de una manera divertida y simbólica, el lugar contará con un altar, entrega de libreta, brindis y la infaltable foto para inmortalizar el momento. Es la oportunidad ideal para quienes buscan una experiencia distinta, lejos de las cenas tradicionales y con un toque de audacia.

En cuanto a lo gastronómico, Punto Mona diseñó una experiencia para compartir de a dos que recorre sabores intensos y sofisticados. Este bar de moda promete una noche donde el amor, el sabor y la diversión se encuentran en un solo lugar.

Dónde queda Punto Mona

PUNTO MONA (3)

Ubicado en el vibrante barrio de Chacarita, el Bar Punto Mona se encuentra en la calle Fraga 93, una zona que ha crecido exponencialmente como polo gastronómico y audiovisual. Su ubicación es estratégica por la cercanía con importantes arterias de la Ciudad de Buenos Aires: se sitúa a pocas cuadras de la Avenida Corrientes y de la Avenida Córdoba, dos vías fundamentales que conectan el barrio con el resto de la capital.

Qué puedo pedir en Punto Mona

La propuesta incluye opciones que se adaptan a todos los gustos: desde entradas y postres diseñados especialmente para la ocasión, hasta platos principales con una fuerte impronta nikkei y una selección de sushi de primer nivel.

@puntomona.bar

Como no podía ser de otra manera, la bebida será protagonista. Los asistentes podrán elegir entre los aclamados cócteles de autor de Mona Gallosi, o bien optar por una selección de vinos y espumantes. Para quienes busquen la experiencia completa, existe una versión "full" que incluye un brindis especial para coronar la velada.

Cómo llegar a Punto Mona

Para llegar al bar mediante transporte público, las opciones son variadas y sumamente eficientes. Quienes opten por el subte pueden utilizar la Línea B hasta la estación Federico Lacroze o Dorrego, y luego caminar unas cuadras hasta el lugar.

En cuanto al tren, la estación Federico Lacroze de la Línea Urquiza y la estación Chacarita de la Línea San Martín son las alternativas más directas. Además, varias líneas de colectivo como el 19, 39, 44, 63, 65, 71, 87, 93, 108, 111, 127, 140, 176 y 184 circulan por la zona, con paradas muy próximas sobre las avenidas Lacroze y Corrientes. Un dato no menor es que el lugar cuenta con un espacio de estacionamiento sobre la calle Concepción Arenal a 100 mts.

