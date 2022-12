El restaurante de Buenos Aires que fue premiado como la mejor pizzería.

Desde 1939, sirve la tradicional pizza porteña al molde, característica que comparte con otros restaurantes clásicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Este restaurante premiado además apareció en la docuserie de Netflix "Streetfood: Latinoamérica", donde diversos chefs latinoamericanos hablan de sus vidas y de su oferta gastronómica única, en la que fusionan tradición e innovación.

la mezzetta Uno de los clásicos de la gastronomía porteña son las pizzerías. La Mezzetta

Donde queda La Mezzetta

La Mezzetta está ubicada en Av. Álvarez Thomas 1321, en el barrio de Villa Ortúzar. Abre de lunes a jueves, de 9 a.m. a 12 a.m. y de viernes a sábado, hasta la 1 a.m.

Qué puedo pedir en La Mezzetta

El tradicional plato de La Mezzetta es la fugazzeta rellena, que tiene –nada más y nada menos– que hasta un kilo y medio de queso por pizza, junto con la proporción justa de cebolla. Otras alternativas elegidas son:

Pizza de muzzarella.

Pizza de jamón y morrones.

Empanadas de jamón y queso.

Empanadas de carne.

Entre los postres, se destacan la torta de ricota, la pasta frola y la super torta de dulce de leche.

Cómo llegar a La Mezzetta

La Mezzetta está ubicada casi en la intersección de Av. Forest y Av. Elcano. Está a pocas cuadras de la estación Tronador - Villa Ortúzar del subte B y de la estación Colegiales del Tren Mitre. Las líneas de colectivo 90, 19, 76, 80 y 65 paran cerca.