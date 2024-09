El remedio mágico y casero que es ideal para los calambres

Lograr mantener una buena condición física no es tarea fácil, ya sea para deportistas profesionales o para quienes hacen deporte de manera recreativa. En particular, los calambres son un problema recurrente que puede arruinar cualquier esfuerzo físico. Sin embargo, hay un remedio mágico y casero que ha ganado popularidad entre atletas profesionales y que ahora está al alcance de todos.

Sin embargo, este año, el español logró una gran mejora física que le permitió ganar Roland Garros y Wimbledon. Y algo tuvo que ver este jugo que Alcaraz incorporó a su rutina. "Te vas acostumbrando a ello, no es que me encante, no me lo tomaría en una comida", dijo el joven tenista en una entrevista en Cope.

Alcaraz 1.png La mezcla de vinagre y pepinillos, adoptada por Carlos Alcaraz, se ha convertido en un aliado contra los calambres en el deporte. @carlitosalcarazz

Cómo hacer el remedio mágico y casero para los calambres

Este remedio, que puede parecer extraño, es efectivo y muy fácil de preparar. Se ha popularizado no solo entre tenistas, sino en el mundo del deporte en general, por sus rápidos efectos para combatir los calambres musculares.

Aunque su sabor es fuerte, solo con un enjuague bucal de esta mezcla ya se puede notar su impacto en la relajación de los músculos. El jugo de pepinillos y vinagre es una mezcla que requiere de pocos ingredientes, pero que bien utilizada puede ser de gran ayuda para deportistas o cualquier persona que sufra de calambres.

Ingredientes

Pepinos conservados en vinagre.

Agua.

Vinagre de manzana.

Preparación

En un frasco, mezclá el jugo de los pepinillos con una cucharada de vinagre de manzana. Luego, agregá un poco de agua para suavizar el sabor, aunque es recomendable acostumbrarse a su intensidad.

Pepinillos 1.png Este 'remedio mágico' ayuda a relajar la musculatura con solo un pequeño enjuague, siendo popular entre los atletas. Freepik

Tomá pequeños sorbos antes o después de un esfuerzo físico para evitar los calambres. Este remedio ha sido probado en múltiples disciplinas y se ha demostrado que es una herramienta poderosa para evitar la congestión muscular.