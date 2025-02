El puesto que no pide experiencia previa y promete un sueldo en dólares

Esta interesante vacante de empleo remoto no requiere experiencia en el área y ofrecen salario en moneda extranjera.

Encontrar trabajo sin experiencia previa puede resultar difícil, agotador y frustrante. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan ofertas que no lo requieran. A través de LinkedIn, múltiples empresas se encuentran en la búsqueda de candidatos para nuevos proyectos completamente remotos y, por si fuera poco, ofrecen salarios en dólares.