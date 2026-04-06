6 de abril de 2026 Inicio
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El pueblo de Salta que tiene su costado colonial y su encanto natural

Ubicado a casi 4.000 metros de altura, este destino invita a descubrir la inmensidad de la Puna salteña entre viaductos históricos, artesanías locales y paisajes que parecen de otro planeta.

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El pueblo se ubica a 164 kilómetros de la ciudad de Salta

El pueblo se ubica a 164 kilómetros de la ciudad de Salta, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. 

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  • San Antonio de los Cobres es un destino emblemático de la Puna salteña que se destaca por su gran altura y por conservar tradiciones culturales milenarias.
  • El Viaducto La Polvorilla es su atractivo turístico más reconocido.
  • La localidad ofrece una rica experiencia en artesanías y gastronomía donde destacan los tejidos en lana de llama y platos típicos como el guiso de lentejas.
  • El pueblo se ubica a 164 kilómetros de la ciudad de Salta, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Los Andes.

Salta es una provincia que no deja de sorprender por su variedad de paisajes y su amplia oferta turística. Desde las selvas de las yungas hasta los valles calchaquíes, cuenta con una infraestructura preparada para recibir viajeros de todo el mundo.

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El circuito tradicional suele incluir la capital y sus peñas, pero quienes buscan una experiencia más profunda encuentran en las zonas de altura un contacto directo con la naturaleza más pura del Noroeste Argentino. En este contexto, San Antonio de los Cobres se erige como una parada obligatoria para entender la identidad de la Puna.

Este pueblo, uno de los puntos más altos de la Argentina, combina la sencillez de su trazado urbano, con sus casas de adobe, y la espectacularidad de sus alrededores. El destino salteño ofrece una perspectiva diferente de la provincia y te invita a unos días de calma en contacto con la naturaleza y el silencio de montaña.

Dónde queda San Antonio de los Cobres

San Antonio de los Cobres

San Antonio de los Cobres se sitúa en el departamento de Los Andes, al oeste de la provincia de Salta, en plena región de la Puna. Se encuentra a unos 164 kilómetros de Salta Capital y a una altura aproximada de 3.775 metros sobre el nivel del mar.

Allí confluyen los ríos San Antonio y de los Cobres; el lugar está rodeado de cerros que superan los 5.000 metros y es cercano a otras localidades de interés como Purmamarca, en la vecina provincia de Jujuy, con la que conecta a través de la emblemática Ruta Nacional 40.

Qué puedo hacer en San Antonio de los Cobres

El atractivo principal y mundialmente reconocido es el Viaducto La Polvorilla. Esta imponente estructura de ingeniería ferroviaria, que alcanza los 63 metros de altura, es el punto cúlmine del recorrido del Tren a las Nubes. Los visitantes pueden acercarse hasta la base de este gigante de acero para dimensionar su magnitud o realizar el tramo ferroviario que parte desde el pueblo, permitiendo una vista panorámica inigualable de los desiertos de altura y las quebradas que definen el paisaje puneño.

San Antonio de los Cobres

Para quienes buscan sumergirse en la cultura local, la visita al Mercado de Artesanos es fundamental. Allí, las comunidades locales ofrecen tejidos en lana de llama y oveja realizados con técnicas ancestrales, además de cerámicas y artesanías en piedra. Es el lugar perfecto también para degustar platos típicos como el guiso de lentejas, la carne de llama en diferentes preparaciones o las clásicas empanadas salteñas.

A pocos kilómetros del pueblo se encuentran las Termas de Incachuli, un complejo de aguas termales naturales enclavado en medio de la montaña, ideal para relajarse después de una jornada de caminata. Además, San Antonio de los Cobres es la puerta de entrada para expediciones hacia las Salinas Grandes o el Cono de Arita, que ofrecen una de las experiencias visuales más impactantes de toda la cordillera de los Andes.

Cómo llegar a San Antonio de los Cobres

San Antonio de los Cobres

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe recorrer un trayecto de aproximadamente 1.650 kilómetros. La ruta más frecuente implica tomar la Ruta Nacional 9 hasta Salta Capital. Desde allí, se debe continuar por la Ruta Nacional 51, que asciende por la Quebrada del Toro.

Es un camino consolidado y pavimentado en su gran mayoría, aunque se recomienda conducir con precaución debido a las curvas cerradas y el ascenso pronunciado, planificando paradas para evitar el "apunamiento" o mal de montaña. También se puede viajar en micros de larga distancia que parten de Retiro hacia Salta Capital o un avión hasta el aeropuerto de Salta y completar el viaje a la localidad utilizando servicios de transporte locales.

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