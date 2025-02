El mejor entrenamiento de ejercicios físicos para tener las rodillas fuertes.

Dentro de cualquier rutina de entrenamiento se trabajan varias partes del cuerpo , sin embargo, lo más probable es que no se haga un entrenamiento de rodillas específico como en otras zonas del cuerpo, ya que la mayoría de las personas las desatiende.

Hay que tener en cuenta que no solo se desgastan con el ejercicio físico, también con el simple día a día. Al levantarse, caminar, subir unas escaleras, agarrar peso, etc. Esto quiere decir que si no se hace deporte, también se debe asegurar de hacer un entrenamiento de rodillas para evitar lesiones, dolores y otros problemas que puedan surgir.

EJERCICIOS RODILLA FREEPIK

Ejercicios físicos para las rodillas

Existe una rutina muy simple compartida por entrenadores, que además de fortalecer las articulaciones también se podrá reducir cualquier aflicción que se pueda tener ya que se enfocan más en los estiramientos y ejercicios estáticos.

De todas maneras, si se está experimentando molestias en las rodillas, lo que se recomienda es reducir los movimientos que produzcan dolor y centrarse en circuitos que las fortifiquen. Esto no significa que hay que dejar de entrenar, al contrario, se puede continuar con circuitos habituales de tronco superior al igual que el inferior pero reduciendo la carga en esta parte de la pierna.

EJERCICIOS RODILLA FREEPIK

Para llevar a cabo el entrenamiento de rodillas lo único que se necesita es algo de espacio y unos minutos para completar el circuito. Es corto y sencillo y seguro que tras acabarlo se sentirá más rejuvenecido sobre todo a la hora de levantarse. Los ejercicios son: