Semana Santa 2026: los destinos más elegidos por los argentinos y cuánto cuesta viajar

Desde escapadas bonaerenses a destinos cercanos hasta tours de compras en el exterior. Conocé las opciones para aprovechar los cuatro días de descanso.

Se aproxima otro fin de semana XXL en este primer semestre de este 2026. Debido al feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas , que coincide con el Jueves Santo, día previo al Viernes Santo , los argentinos podrán disfrutar de cuatro días de descanso en la primera semana de abril .

Este es el refugio perfecto para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de Buenos Aires

La Semana Santa 2026 se consolida este año como un gran momento para la temporada de turismo, fomentando principalmente el movimiento dentro del país, con viajes a destinos próximos, en busca de maximizar el tiempo de descanso y minimizar los costos de traslado.

Sin embargo, no son pocos los viajeros que se ven atraídos por la propuesta de destinos internacionales . Esta elección combina el descanso con el interés por realizar tours de compras en países donde los precios resultan más competitivos que en el mercado local.

Según un relevamiento realizado por Focus Market, el Top 5 de los destinos nacionales más consultados para este feriado XL lo lideran la Costa Atlántica, Puerto Iguazú, Mendoza, Bariloche y el norte argentino (Salta/Jujuy).

Los costos varían significativamente según el medio de transporte elegido. Por ejemplo, un paquete para dos personas (avión y 3 noches de hotel) a Puerto Iguazú alcanza los $2.539.947 , un 33% más que en 2025. En tanto, viajar a Salta bajo la misma modalidad cuesta $2.206.270 , mientras que Mar del Plata se posiciona como una opción más accesible con un valor de $923.075 .

Para quienes buscan cuidar el presupuesto, el micro aparece como una alternativa clave. El mismo paquete a Iguazú desciende a $1.157.019 si se viaja por vía terrestre, lo que representa un ahorro considerable frente al aéreo. En el caso de Mar del Plata, el costo total en micro es de $669.578, resultando un 38% más económico que volar a "La Feliz".

SAN ANTONIO DE ARECO- Muchos argentinos prefieren destinos que ofrezcan un entorno natural para una escapada. REVISTA LAGUNAS

El informe también destaca el auge de las escapadas de cercanía para familias que prefieren desplazarse en auto propio. Para un grupo familiar tipo (dos adultos y dos menores), los destinos bonaerenses presentan los siguientes presupuestos totales que incluyen traslado y estadía: Delta del Tigre por $679.683, Luján por $424.802 y San Antonio de Areco por $400.282.

Los destinos más elegidos por los argentinos en el exterior para Semana Santa 2026

Según el informe dirigido por la consultora, Brasil se mantiene como el destino preferido de los argentinos fuera de las fronteras nacionales. Un paquete para dos personas a Río de Janeiro, que incluye avión y tres noches de hotel con desayuno, promedia los $2.833.939, lo que representa un incremento interanual del 37% respecto a la temporada anterior.

Rio de Janeiro La ciudad brasileña ofrece una gran variedad de playas, cada una con su propio encanto y una personalidad que la distingue. Pexels

En cuanto al turismo de compras, Miami continúa liderando las preferencias como el lugar donde se perciben los mejores precios, con paquetes que rondan los $5.203.615 (un 13% menos que en 2025). Por otro lado, Paraguay ha desplazado a Chile en el segundo lugar del ranking de destinos para compras baratas.

Un viaje a Asunción para dos personas se posiciona como una opción muy competitiva con un valor de $1.669.180, permitiendo combinar el atractivo turístico con el consumo de tecnología e indumentaria.