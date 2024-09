El jugo mágico que ayuda a bajar la glucosa en sangre: fácil preparación

Estamos hablando del famoso jugo verde . Con tan solo cuatro ingredientes naturales, este batido suele ser utilizado para hacer detox y para bajar de peso . Existen varias combinaciones de vegetales, pero entre las mejores se encuentra este jugo mágico que mezcla espinaca, pepino, nopal y perejil , todos ingredientes ricos en fibra. Y según un estudio publicado por el New England Journal of Medicine, aquellas personas con diabetes que consumían hasta 50 gramos de fibra al día lograron controlar sus niveles de glucosa de mejor manera que aquellos que llevaron una dieta baja en grasas.

"La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa de la sangre están muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que se consumen. Por su parte, la insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía", explican desde Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

"En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios: dañar los ojos, los riñones y los nervios", advierten desde el mismo organismo norteamericano.

Jugo de pepino.png Además de ser un gran diurético, el pepino reduce la retención de líquidos. Freepik

Cómo hacer el jugo mágico para bajar la glucosa en sangre

Ingredientes

Para hacer el jugo verde necesitamos cuatro ingredientes vegetales:

Un puñado de hojas de espinaca .

. Medio pepino .

. Media taza de nopal .

. Un puñado de hojas de perejil.

Licuadora jugo verde Este jugo está de moda entre las nuevas generaciones, que lo utilizan para hacer detox. Freepik

Preparación

La preparación de este jugo mágico es muy sencilla. Una vez conseguidos todos los ingredientes, es necesario lavarlos bien y licuarlos con un vaso de agua. Sin embargo, el secreto de la receta está en el pepino. No hay que sacarle la cáscara ni colar el jugo, sino tomarlo exactamente como queda procesado en el momento.