El fenómeno Elvira Sastre, de vuelta en la Argentina: "La siento como mi segunda casa"

Ahora regresa a nuestro país con una nueva gira titulada Yo no quiero ser recuerdo: “Creo que resume muy bien la manera en la que me presento ante este show, con una intención de dejar una huella, de marcar un camino y de que sea una experiencia inolvidable para quien vaya a disfrutarlo ”.

La intención de este espectáculo, según la autora, es llevar la poesía a un lugar en el que nunca antes había estado, con una puesta mucho más arriesgada a nivel técnico y profesional, acompañada con música en vivo, aunque “sin que le falte la intimidad y ese espacio de silencio que es necesario”.

Además del show, habrá un meet and greet en donde el público podrá compartir un momento más íntimo junto a la autora: “La idea es tener un encuentro antes del espectáculo donde podamos charlar un poco, darnos algún abrazo, firmar libros, hacer fotos, lo que la gente quiera”.

Esta será la tercera vez que Elvira Sastre se presenta en Argentina y su éxito en nuestro país no deja de sorprenderla. A tan solo dos semanas de anunciar su regreso, agotó localidades en Córdoba y debió mudar el espectáculo a un teatro más grande. “En Argentina hay un respeto a la poesía que en España todavía no veo”, destacó la autora. Y añadió: ”La siento como mi segunda casa”.

En su anterior visita a la Argentina en el 2019, la poeta recibió una ovación de pie en el Congreso de la Lengua Española junto a Joaquín Sabina, luego de la lectura de su poema Somos mujeres.

Ante la pregunta de qué le diría Elvira Sastre a aquellos que aún le guardan cierto recelo a la poesía, responde: “Siempre he defendido que es imposible que no te guste la poesía, lo que pasa es que hay mucha gente que todavía no lo sabe”. La joven escritora logró cautivar a un público nuevo y llevar su prosa a plataformas en las que antes el género no tenía lugar. “Poco a poco vamos quitando esas vestiduras tan clásicas que tiene la poesía”.

La gira Yo no quiero ser recuerdo tendrá lugar el 6 de mayo en Buenos Aires en el Teatro Ópera, el 11 en Córdoba en el espacio Quality y concluirá el 12 en la Plataforma Lavardén de Rosario.