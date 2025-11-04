4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El ejercicio físico de solo 1 minuto que sirve para el corazón, la fuerza y la mente

Este entrenamiento es corto, intenso y súper efectivo para quemar grasa. Un par de sesiones a la semana alcanzan para ver resultados en el bienestar general.

Por
Este ejercicio es muy completo y trae beneficios para todo el cuerpo.

Este ejercicio es muy completo y trae beneficios para todo el cuerpo.

FREEPIK
  • El sprint de velocidad es un ejercicio muy completo que mejora la fuerza muscular, la salud cardiovascular y la del cerebro.
  • Consiste en correr una distancia corta a la máxima velocidad posible, con esfuerzos intensos pero breves.
  • Se recomienda hacer dos sesiones por semana con sprints de entre 15 segundos y un minuto de duración.
  • Al acelerar el metabolismo, ayuda a quemar grasa aún después de entrenar.

Hacer actividad física es parte fundamental de un estilo de vida saludable. Además de los beneficios a nivel corporal, también ayuda a mejorar el estado de ánimo y el bienestar general. Lo mejor es que no hace falta dedicarle mucho tiempo, ya que existe un ejercicio de solo un minuto que sirve para el corazón, la fuerza y la mente.

Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.
Te puede interesar:

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Se trata del sprint de velocidad, es decir, correr una distancia corta a la máxima velocidad posible. Según distintos estudios, estas ráfagas de actividad breve pero intensa, que duran entre 15 segundos y un minuto, son más efectivas para quemar grasa y lo hacen aún en los períodos de descanso.

Esto se debe a que los sprint aceleran el metabolismo mucho más que el ejercicio de resistencia sostenido en el tiempo, de manera que el cuerpo sigue quemando calorías incluso después del entrenamiento. Aunque no es una solución mágica, ayuda a aumentar y mantener la fuerza muscular.

Correr para combatir el sedentarismo
Cuales son los pasos del programa de Harvard para iniciarse en el running.

Cuales son los pasos del programa de Harvard para iniciarse en el running.

Beneficios de hacer sprint de velocidad

Al tratarse de un esfuerzo corto y extremo, el sprint de velocidad mejora el índice VO2 máx, es decir, la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el ejercicio, considerado uno de los mejores indicadores de la aptitud cardiovascular. De esta manera, facilita otros entrenamientos.

Según el Centro de Rendimiento Deportivo de Salud de la Universidad de Florida, el sprint puede favorecer la salud general del corazón y reducir el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. También mejora la densidad ósea, especialmente en la columna vertebral, las caderas y los fémures.

Además, algunos estudios señalan que, al generar un alto flujo sanguíneo, el sprint de velocidad puede ayudar a proteger el cerebro y controlar el deterioro degenerativo relacionado con la edad, como el Alzheimer. Según expertos, solo dos sesiones de entrenamiento a la semana son suficientes para empezar a ver resultados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué le pasa al cuerpo si consumo el albedo de la naranja.

Esto le pasa al cuerpo si comés la parte blanca de la naranja: por qué es importante saberlo

Incluir ejercicios de fuerza en la rutina habitual resulta clave para la salud integral.

Menos aeróbico: por qué el entrenamiento de fuerza es cada vez más clave para la longevidad

Comer queso puede ayudar a proteger la salud cerebral.

Por qué hay que comer queso al menos una vez por semana: casi nadie lo sabía

Entrenar desde los 30 años ayuda a tener una mejor calidad de vida en la vejez.

El ejercicio fácil que todas las mujeres de 30 años tienen que hacer para evitar problemas más adelante

Consumirlo a diario mejora la digestión y ayuda a mantener una dieta equilibrada.

Esto le pasa al cuerpo si comés zucchini todos los días: tenés que saberlo sí o sí

play

Salud y bolsillo: las prepagas aumentan hasta un 2,85% en noviembre

Rating Cero

play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Luck Ra se emocionó en vivo.

MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

Una serie nueva de Netflix.
play

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
play

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

El protagonista de Bridgerton fue elegido como el hombre más sexy del mundo.

Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo en 2025

El regreso de Flash completaría ese reencuentro, dando a los espectadores una sensación de continuidad sin necesidad de rehacer el pasado.

Venom se acerca a Marvel: cuáles son los planes para el villano en la nueva película de Spider-Man

últimas noticias

Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Hace 8 minutos
El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Hace 20 minutos
play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Hace 42 minutos
La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 49 minutos
La Inteligencia Artificial a veces queda descolocada por las preguntas de los usuarios.

Inteligencia Artificial: cómo es el truco viral para enloquecer a Chat GPT

Hace 57 minutos