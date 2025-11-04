El ejercicio físico de solo 1 minuto que sirve para el corazón, la fuerza y la mente Este entrenamiento es corto, intenso y súper efectivo para quemar grasa. Un par de sesiones a la semana alcanzan para ver resultados en el bienestar general. Por







Este ejercicio es muy completo y trae beneficios para todo el cuerpo. FREEPIK

El sprint de velocidad es un ejercicio muy completo que mejora la fuerza muscular, la salud cardiovascular y la del cerebro.

Consiste en correr una distancia corta a la máxima velocidad posible, con esfuerzos intensos pero breves.

Se recomienda hacer dos sesiones por semana con sprints de entre 15 segundos y un minuto de duración.

Al acelerar el metabolismo, ayuda a quemar grasa aún después de entrenar. Hacer actividad física es parte fundamental de un estilo de vida saludable. Además de los beneficios a nivel corporal, también ayuda a mejorar el estado de ánimo y el bienestar general. Lo mejor es que no hace falta dedicarle mucho tiempo, ya que existe un ejercicio de solo un minuto que sirve para el corazón, la fuerza y la mente.

Se trata del sprint de velocidad, es decir, correr una distancia corta a la máxima velocidad posible. Según distintos estudios, estas ráfagas de actividad breve pero intensa, que duran entre 15 segundos y un minuto, son más efectivas para quemar grasa y lo hacen aún en los períodos de descanso.

Esto se debe a que los sprint aceleran el metabolismo mucho más que el ejercicio de resistencia sostenido en el tiempo, de manera que el cuerpo sigue quemando calorías incluso después del entrenamiento. Aunque no es una solución mágica, ayuda a aumentar y mantener la fuerza muscular.

Correr para combatir el sedentarismo Cuales son los pasos del programa de Harvard para iniciarse en el running. Redes Sociales Beneficios de hacer sprint de velocidad Al tratarse de un esfuerzo corto y extremo, el sprint de velocidad mejora el índice VO2 máx, es decir, la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante el ejercicio, considerado uno de los mejores indicadores de la aptitud cardiovascular. De esta manera, facilita otros entrenamientos.

Según el Centro de Rendimiento Deportivo de Salud de la Universidad de Florida, el sprint puede favorecer la salud general del corazón y reducir el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares. También mejora la densidad ósea, especialmente en la columna vertebral, las caderas y los fémures.

Además, algunos estudios señalan que, al generar un alto flujo sanguíneo, el sprint de velocidad puede ayudar a proteger el cerebro y controlar el deterioro degenerativo relacionado con la edad, como el Alzheimer. Según expertos, solo dos sesiones de entrenamiento a la semana son suficientes para empezar a ver resultados.