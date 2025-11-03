Menos aeróbico: por qué el entrenamiento de fuerza es cada vez más clave para la longevidad El fortalecimiento muscular es cada vez más relevante para extender los años de vida con calidad. Por







Incluir ejercicios de fuerza en la rutina habitual resulta clave para la salud integral. Pexels

Incrementar la fuerza corporal se está consolidando como un factor clave para aumentar la expectativa y la calidad de vida.

Según el especialista Eneko Baz, el músculo actúa como un órgano vital que regula hormonas, metabolismo y salud ósea.

El entrenamiento de fuerza no solo mejora la musculatura, sino que también potencia la coordinación, la resistencia y el funcionamiento del sistema nervioso.

Su práctica habitual ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular, reduce riesgos de fracturas y fortalece la autonomía en la etapa adulta. El entrenamiento de fuerza está dejando de ser un recurso exclusivo de quienes buscan un cuerpo atlético, para transformarse en una herramienta importante para vivir más y mejor. Cada vez más profesionales del ejercicio y la salud lo señalan como esencial, incluso por encima de un simple trabajo cardiovascular.

El músculo abandona el rol puramente estético y se muestra como un componente clave del bienestar integral. Se entiende que ganar calidad muscular puede contribuir a prevenir enfermedades, mantener funciones vitales y preservar la independencia con el paso de los años.

Con esta mirada renovada, el experto Eneko Baz plantea que entrenar con cargas moderadas, de forma regular, puede ser una de las mejores inversiones para la longevidad y la salud.

Eneko Baz, fundador de Bazman Science, explica que durante la contracción muscular se liberan moléculas similares a hormonas, llamadas mioquinas, que tienen efectos sobre tejidos muy variados del cuerpo y no solo sobre el músculo directamente implicado.

A su vez, el especialista recomienda diferenciar entre una simple contracción y un trabajo de fuerza estructurado, este último entrena el sistema nervioso en su capacidad de reclutar fibras y coordinar el esfuerzo, lo que se traduce en mejor movilidad, potencia y salud funcional.

En particular, para personas adultas y mayores, el mantenimiento de masa muscular se vuelve una cuestión crítica, ya que la llamada sarcopenia (pérdida muscular relacionada con la edad) es un factor de riesgo para caídas, fracturas y pérdida de autonomía. El experto remarca que la fuerza contribuye a huesos más fuertes, mejor equilibrio y un cuerpo que responde ante los imprevistos. Además, el entrenamiento bien orientado aporta beneficios en áreas como la salud cardiovascular, el control de la glucosa y la cognición, elevando su valor más allá del físico.