26 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Le prestó la casa a su amiga, no quiso desocupar la vivienda, fueron a juicio y le destrozó el departamento

Rosita le prestó "de palabra" a una compañera de trabajo su vivienda, adjudicada del Plan PROCEAR en el complejo Estación Buenos Aires, y comenzó una pesadilla: tras dos años de litigio, logró recuperarla. El video de su abogado que muestra el calamitoso estado en el que la dejó.

Por
El acuerdo “de palabra” fue que la mujer se hiciera cargo de los gastos (expensas y servicios)

El acuerdo “de palabra” fue que la mujer se hiciera cargo de los gastos (expensas y servicios), pero sin pagar alquiler.

Un acto de buena fe que terminó en una pesadilla. Esa fue la historia de Rosita, una madre soltera, en pareja y con una hija de 3 años que había accedido a un departamento a estrenar a través del Programa PROCREAR en el predio “Estación Buenos Aires”, en el barrio porteño de Parque Patricios y decidió prestárselo a una compañera de trabajo en situación vulnerable: dos años después, logró sacarla de la vivienda a través de un desalo judicial y el estado desastroso en el que dejó el inmueble enseguida se volvió viral.

La jueza Preska tomó una decisión que beneficia a YPF.
Te puede interesar:

Juicio por YPF: la jueza Preska suspendió la búsqueda de activos para ser embargados

“Indignante, horrible, lo que no se le desea a nadie. Que tu amiga te ocupe el departamento y te lo deje así”, escribió el abogado Diego Martín Proetti en su cuenta de X (@DrConsumidorArg), quien representó a la damnificada, tras dos años de batalla judicial. Paredes grafiteadas, vidrios estallados, suciedad por todos lados y hasta artefactos desaparecidos fue lo que encontraron luego de tomar posesión del inmueble en un dictamen favorable del Juzgado Civil N° 67, emitida en julio de 2025, recién se hizo efectiva el mes pasado porque la demandada apeló.

En marzo de 2023, cuando le adjudicaron una vivienda a través del Plan ProCrear, Rosita tenía vigente un contrato de alquiler hasta julio de 2024, y tuvo que postergar la mudanza por lo costoso de la cancelación. El acuerdo “de palabra” había sido que la ocupa, quien no tenía donde vivir y era víctima de violencia de género por parte de su marido, con quien tiene dos hijos menores de edad, se hiciera cargo de los gastos (expensas y servicios), pero sin pagar alquiler. Ahí empezó la pesadilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrConsumidorArg/status/1998856397115765183&partner=&hide_thread=false

En 2024, cuando llegó el día en que la dueña de la vivienda tenía que mudarse, la ocupadora se negó y comenzó a dejar una deuda millonaria en servicios y expensas. “A mí no me hicieron ningún favor, en realidad. Ustedes tendrían que haber ido a vivir. Es una vivienda del Estado y que, prácticamente, la están sacando gratis. Y parte la pagué yo también porque eso sale de la plata de los impuestos de todos nosotros”, precisó la demandada, quien también tuvo conflictos con los vecinos del departamento, por ruidos molestos a cualquier hora.

“En una de las audiencias, mi clienta hasta llegó a ofrecerle $2.000.000 para que se fuera del departamento y también se negó”, recordó Proietti, creador del Instagram @abogado_del_consumidor. Durante el juicio, la “ocupa” aseguró que el acuerdo nunca fue un comodato si no un alquiler pactado en 75.000 pesos mensuales.

A fines de noviembre, la Cámara de Apelaciones dejó firme la sentencia a favor de Rosita y ordenó el desalojo de la mujer en el plazo de diez días. Con un oficial de la Justicia como testigo, fueron devueltas las llaves de un departamento devastado y hasta un mensaje provocador: “Vos que me ensuciaste en público, ahora espero que disfrutes limpiando las paredes”, le escribió en uno de los grafitis. Además, agregó: “Acá, en este cuarto, en estos muros queda la energía de un Procrear sin acomodos. La apuesta por un futuro mejor, la certeza de que la vida puede ser de todxs. Y aunque los favores se deben devolver, la dignidad no se negocia”.

puerta ocupa
El mensaje que le dejó la ocupa a la dueña del departamento.

El mensaje que le dejó la ocupa a la dueña del departamento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Corte Suprema de Paraguay confirmó que Edgardo Kueider irá a juicio por contrabando de divisas

La Corte Suprema de Paraguay confirmó que Edgardo Kueider irá a juicio por contrabando de divisas

La Corte cierra un año con récord histórico de sentencias.

Finaliza un año récord de sentencias en la Corte Suprema

Gremio Universitarios emitieron un comunicado para que se actualicen los salarios docentes.

Universidades públicas advierten que no empezarán las clases si el Gobierno ignora la ley de Financiamiento

Jair Bolsonaro será intervenido quirúrgicamente.

La Justicia de Brasil autorizó que Jair Bolsonaro salga de la cárcel para operarse en Navidad

Marcelo Moretti fue apartado como presidente de San Lorenzo.

San Lorenzo: la Justicia rechazó un pedido de Marcelo Moretti y ratificó la acefalía

Uno de los reclamos de los docentes. 

Financiamiento universitario: la Justicia Federal ordena al gobierno actualizar los salarios docentes y becas estudiantiles

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Les deseo una feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos, expresó Trump.

Estados Unidos bombardeó objetivos terroristas de ISIS en Nigeria en represalia por ataques a cristianos

Hace 2 horas
El acuerdo “de palabra” fue que la mujer se hiciera cargo de los gastos (expensas y servicios), pero sin pagar alquiler.

Lo que empezó como un favor a una amiga terminó en un desalojo judicial: el estado desastroso en el que dejó el departamento

Hace 2 horas
Una casa en La Plata se incendió después de que unos jóvenes le arrojaran una cañita voladora.

La Plata: prendieron una cañita voladora y provocaron un incendio en la casa de un vecino

Hace 3 horas
El Gobierno espera conseguir este viernes la aprobación final del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.

El Senado tratará el Presupuesto 2026 y el Gobierno negocia a contrarreloj para conseguir su aprobación definitiva

Hace 3 horas
Las causas del incendio en Coronel Pringles están bajo investigación.

Navidad dramática en Coronel Pringles: cinco jóvenes se metieron en una casa en llamas y salvaron a un vecino

Hace 4 horas