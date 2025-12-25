Le prestó la casa a su amiga, no quiso desocupar la vivienda, fueron a juicio y le destrozó el departamento Rosita le prestó "de palabra" a una compañera de trabajo su vivienda, adjudicada del Plan PROCEAR en el complejo Estación Buenos Aires, y comenzó una pesadilla: tras dos años de litigio, logró recuperarla. El video de su abogado que muestra el calamitoso estado en el que la dejó. Por + Seguir en







El acuerdo “de palabra” fue que la mujer se hiciera cargo de los gastos (expensas y servicios), pero sin pagar alquiler.

Un acto de buena fe que terminó en una pesadilla. Esa fue la historia de Rosita, una madre soltera, en pareja y con una hija de 3 años que había accedido a un departamento a estrenar a través del Programa PROCREAR en el predio “Estación Buenos Aires”, en el barrio porteño de Parque Patricios y decidió prestárselo a una compañera de trabajo en situación vulnerable: dos años después, logró sacarla de la vivienda a través de un desalo judicial y el estado desastroso en el que dejó el inmueble enseguida se volvió viral.

“Indignante, horrible, lo que no se le desea a nadie. Que tu amiga te ocupe el departamento y te lo deje así”, escribió el abogado Diego Martín Proetti en su cuenta de X (@DrConsumidorArg), quien representó a la damnificada, tras dos años de batalla judicial. Paredes grafiteadas, vidrios estallados, suciedad por todos lados y hasta artefactos desaparecidos fue lo que encontraron luego de tomar posesión del inmueble en un dictamen favorable del Juzgado Civil N° 67, emitida en julio de 2025, recién se hizo efectiva el mes pasado porque la demandada apeló.

En marzo de 2023, cuando le adjudicaron una vivienda a través del Plan ProCrear, Rosita tenía vigente un contrato de alquiler hasta julio de 2024, y tuvo que postergar la mudanza por lo costoso de la cancelación. El acuerdo “de palabra” había sido que la ocupa, quien no tenía donde vivir y era víctima de violencia de género por parte de su marido, con quien tiene dos hijos menores de edad, se hiciera cargo de los gastos (expensas y servicios), pero sin pagar alquiler. Ahí empezó la pesadilla.

Por suerte, para Rosita, pudimos sacar a su “amiga” la ocupadora en un juicio de desalojo que duró un año. pic.twitter.com/eoS8GaXJ1s — Abogado del Consumidor (@DrConsumidorArg) December 10, 2025 En 2024, cuando llegó el día en que la dueña de la vivienda tenía que mudarse, la ocupadora se negó y comenzó a dejar una deuda millonaria en servicios y expensas. “A mí no me hicieron ningún favor, en realidad. Ustedes tendrían que haber ido a vivir. Es una vivienda del Estado y que, prácticamente, la están sacando gratis. Y parte la pagué yo también porque eso sale de la plata de los impuestos de todos nosotros”, precisó la demandada, quien también tuvo conflictos con los vecinos del departamento, por ruidos molestos a cualquier hora.

“En una de las audiencias, mi clienta hasta llegó a ofrecerle $2.000.000 para que se fuera del departamento y también se negó”, recordó Proietti, creador del Instagram @abogado_del_consumidor. Durante el juicio, la “ocupa” aseguró que el acuerdo nunca fue un comodato si no un alquiler pactado en 75.000 pesos mensuales.

A fines de noviembre, la Cámara de Apelaciones dejó firme la sentencia a favor de Rosita y ordenó el desalojo de la mujer en el plazo de diez días. Con un oficial de la Justicia como testigo, fueron devueltas las llaves de un departamento devastado y hasta un mensaje provocador: “Vos que me ensuciaste en público, ahora espero que disfrutes limpiando las paredes”, le escribió en uno de los grafitis. Además, agregó: “Acá, en este cuarto, en estos muros queda la energía de un Procrear sin acomodos. La apuesta por un futuro mejor, la certeza de que la vida puede ser de todxs. Y aunque los favores se deben devolver, la dignidad no se negocia”. puerta ocupa El mensaje que le dejó la ocupa a la dueña del departamento.