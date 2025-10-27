El ejercicio físico sencillo que con solo 20 minutos ayuda a mejorar la memoria en poco tiempo

Unos pocos minutos de actividad al día son suficientes para ver resultados positivos tanto en la salud física como mental. De qué se trata y cómo ayuda al cerebro.

En un mundo donde el trabajo, la rutina y la falta de tiempo nos llevan a ser cada vez más sedentarios, está comprobado que mantenerse activo contribuye al bienestar tanto físico como mental. De hecho, existe un ejercicio físico muy sencillo que, en solo 20 minutos, puede ayudar a mejorar la memoria.

¿Por qué la actividad física influye en nuestra memoria? Según explicó la prestigiosa Mayo Clinic, el movimiento aumenta el flujo sanguíneo a todo el cuerpo, incluido el cerebro. Esto permite que se oxigene mejor, fortalece las conexiones neuronales y estimula el crecimiento de nuevas células cerebrales.

Las funciones de la memoria dependen del hipocampo y el lóbulo frontal y, si bien existen enfermedades degenerativas que pueden afectarlos, como el Alzheimer y la demencia, la mejor forma de protegerlos es mantener un estilo de vida saludable: ejercicio, alimentación balanceada y suficientes horas de sueño.

Cuál es el ejercicio físico que ayuda a mejorar la memoria

Un estudio colaborativo realizado por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el Conicet, la Fundación Favaloro y otras instituciones reveló que hacer 25 minutos de ejercicio en la bicicleta fija mejora la memoria espacial, encargada de registrar información sobre el entorno y la ubicación de los objetos en él.

Para la investigación, cuyos resultados se publicaron en la revista iScience, se diseñó un nuevo test de memoria en un entorno de realidad virtual. Participaron 98 voluntarios y voluntarias de entre 18 y 35 años a quienes se les pidió que recordaran la ubicación de dos banderas dentro de un paisaje virtual. Después de esa tarea, hicieron 25 minutos de bicicleta fija.

Los investigadores descubrieron que las personas sedentarias se vieron beneficiadas a la hora de recordar la posición de las banderas. "Probablemente, ese breve lapso de ejercicio benefició específicamente a la memoria espacial que se estaba consolidando en ese momento. Este efecto no se encontró cuando la actividad física se realizó antes de la evocación de la memoria", explicó Daniela Ramírez Butavand, una de las autoras del estudio.

"Nuestro trabajo muestra que un único período de ejercicio muy simple es beneficioso para una memoria que se acaba de adquirir", destacó Pedro Bekinschtein, director del trabajo e investigador del Conicet. "En el futuro, estos descubrimientos podrían utilizarse en la clínica y también para motivar a las personas a hacer actividad física para recordar mejor", subrayó.