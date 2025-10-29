29 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El ejercicio físico para quemar kilos en solo 15 minutos

Un estudio demostró que las rutinas cortas pero intensas son más efectivas para perder calorías. Además, también ayudan a reducir la sensación de hambre.

Por
El ejercicio intenso ayuda a quemar calorías en pocos minutos.

El ejercicio intenso ayuda a quemar calorías en pocos minutos.

FREEPIK
  • Un estudio de la Universidad de Virginia comparó ejercicios de distinta intensidad para determinar cuál quema más calorías.
  • El más efectivo resultó ser el entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT).
  • Una rutina de 15 minutos permite quemar, en promedio, entre 120 y 240 calorías.
  • Si se practica de forma frecuente, disminuye los niveles de grelina, la hormona que estimula el hambre.
El ACV también puede afectar a bebés, niños y adolescentes.
Te puede interesar:

ACV en bebés, niños y adolescentes: los síntomas clave para detectarlo y las diferencias con los adultos

Cada vez son más las personas que buscan entrenamientos cortos pero efectivos, ideales para hacer en un día de semana, cuando el trabajo y las obligaciones dejan poco tiempo libre para el deporte. En esa línea, un ejercicio demostró ser útil para quemar kilos de más en solo 15 minutos diarios.

Mantenerse activo es fundamental para bajar de peso, pero también para mantenerlo. Según explicó la prestigiosa Mayo Clinic, al hacer ejercicio de manera regular el cuerpo incrementa su gasto energético y tiende a quemar más calorías que las que se ingieren, eliminando los kilos de más.

Un estudio de la Universidad de Virginia determinó que el ejercicio más efectivo para bajar de peso es el entrenamiento por intervalos de alta intensidad, más conocido como HIIT, por sus siglas en inglés. Además de incrementar el gasto de calorías, también reduce la sensación de hambre.

MUJER HACIENDO EJERCICIO

Cuántas calorías se queman con HIIT

El estudio monitoreó a ocho hombres y seis mujeres que ayunaron toda una noche y luego realizaron ejercicios de diferentes intensidades. Luego, se evaluaron los niveles de lactato en sangre para determinar el esfuerzo físico y las calorías gastadas, y los participantes respondieron un cuestionario sobre su sensación de hambre.

Los investigadores descubrieron que las personas que habían realizado entrenamientos más exigentes, como el HIIT, presentaban una reducción del apetito y un mayor gasto calórico. Además, la práctica regular de estos ejercicios disminuía los niveles de grelina, la hormona que estimula el hambre.

En promedio, una rutina de HIIT de 15 minutos permite quemar entre 120 y 240 calorías, aunque los resultados dependen de la intensidad del esfuerzo, la condición física y el peso de cada persona, entre otros factores. Su principal ventaja es que acelera el metabolismo, así que permite seguir gastando energía incluso después de terminar el entrenamiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los nutricionistas recomiendan cocinar con poca sal, evitar los ultraprocesados y priorizar alimentos frescos.

Por qué consumir poca sal también puede ser malo para la salud

Este modelo busca demostrar que la plenitud no depende solo de la salud física o del dinero

Una especialista en geriatría reveló los 4 consejos para extender la longevidad: cómo implementarlos

Este ejercicio es ideal para personas sedentarias que tienen poco tiempo.

Es sencillo y se resuelve en 5 minutos: el ejercicio físico para mejorar la fuerza

Los especialistas recomiendan evaluar la ingesta de suplementos para proteger la salud y evitar efectos adversos.

Esto le pasa al cuerpo si tomás magnesio todos los días: la respuesta te sorprenderá

La actividad física, la alimentación equilibrada y el propósito vital son la base de una vida larga y plena.

Expertos en longevidad revelaron los 3 hábitos que tienen las personas que viven más años

La actividad física favorece la memoria y la salud cerebral.

El ejercicio físico sencillo que con solo 20 minutos ayuda a mejorar la memoria en poco tiempo

Rating Cero

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un look completamente renovado.

La impresionante transformación de la protagonista de Euphoria: parece otra persona

La última película de Marvel Studios llega a Disney+.

La última película de Marvel llega a Disney+: cuándo se estrena en el streaming

Benjamín Vicuña debutará como conductor de televisión.
play

Benjamín Vicuña debuta como conductor en la televisión argentina: cuál será su programa

Marie Moreau se convirtió en un elemento clave para el final de The Boys﻿.

Terminó la serie Gen V: ¿Amazon Prime Video quiere la tercera temporada?

La intérprete catalana en la portada de su álbum LUX.
play

Video: Rosalía rompe récords con su nueva canción Berghain, un homenaje a la mítica discoteca de Berlín

Marley se sometió a una delicada cirugía.

Marley se sometió a una delicada cirugía y preocupó: "Ojo derecho..."

últimas noticias

Racing, que va en busca del pase a la final, deberá dar vuelta el resultado por 1 a 0

Racing quiere hacer historia ante Flamengo y regresar a una final de Libertadores tras más de 50 años

Hace 10 minutos
Los fraudes digitales se multiplican durante las fechas de descuentos y grandes eventos de consumo.

¿Adiós a las compras online? La nueva estafa con la que te roban los datos de la tarjeta

Hace 14 minutos
El dólar mayorista mantiene distancia del techo de la banda.

El dólar cae levemente, pero se mantiene al borde de los $1.500

Hace 16 minutos
Es un destino de referencia global junto con Maimará de Jujuy.

Turismo en Argentina: el pueblo correntino que fue destacado a nivel mundial

Hace 16 minutos
El ejercicio intenso ayuda a quemar calorías en pocos minutos.

El ejercicio físico para quemar kilos en solo 15 minutos

Hace 24 minutos