El ejercicio físico para quemar kilos en solo 15 minutos

Un estudio demostró que las rutinas cortas pero intensas son más efectivas para perder calorías. Además, también ayudan a reducir la sensación de hambre.

Cada vez son más las personas que buscan entrenamientos cortos pero efectivos, ideales para hacer en un día de semana, cuando el trabajo y las obligaciones dejan poco tiempo libre para el deporte. En esa línea, un ejercicio demostró ser útil para quemar kilos de más en solo 15 minutos diarios.

Mantenerse activo es fundamental para bajar de peso, pero también para mantenerlo. Según explicó la prestigiosa Mayo Clinic, al hacer ejercicio de manera regular el cuerpo incrementa su gasto energético y tiende a quemar más calorías que las que se ingieren, eliminando los kilos de más.

Un estudio de la Universidad de Virginia determinó que el ejercicio más efectivo para bajar de peso es el entrenamiento por intervalos de alta intensidad, más conocido como HIIT, por sus siglas en inglés. Además de incrementar el gasto de calorías, también reduce la sensación de hambre.

Cuántas calorías se queman con HIIT

El estudio monitoreó a ocho hombres y seis mujeres que ayunaron toda una noche y luego realizaron ejercicios de diferentes intensidades. Luego, se evaluaron los niveles de lactato en sangre para determinar el esfuerzo físico y las calorías gastadas, y los participantes respondieron un cuestionario sobre su sensación de hambre.

Los investigadores descubrieron que las personas que habían realizado entrenamientos más exigentes, como el HIIT, presentaban una reducción del apetito y un mayor gasto calórico. Además, la práctica regular de estos ejercicios disminuía los niveles de grelina, la hormona que estimula el hambre.

En promedio, una rutina de HIIT de 15 minutos permite quemar entre 120 y 240 calorías, aunque los resultados dependen de la intensidad del esfuerzo, la condición física y el peso de cada persona, entre otros factores. Su principal ventaja es que acelera el metabolismo, así que permite seguir gastando energía incluso después de terminar el entrenamiento.