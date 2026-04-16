16 de abril de 2026 Inicio
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El clásico de Palermo que convirtió la hamburguesa en un ritual urbano

Ubicado en pleno Palermo Soho, Burger Joint forma parte de la escena gastronómica local desde 2013 con una propuesta centrada en el street food y una lógica de elaboración integral dentro del local.

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El menú se organiza en torno a hamburguesas con distintas combinaciones.

El menú se organiza en torno a hamburguesas con distintas combinaciones.

Con más de una década de recorrido, Burger Joint se consolidó como punto de encuentro, con una dinámica que combina cocina, música y una estética marcada por graffitis, mesas intervenidas y referencias a la cultura pop.

Paulina Cocina compartió sus tips para unos pancakes esponjosos. 
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El proyecto, que toma referencias del circuito neoyorquino y las traslada al formato porteño de la mano de los hermanos Pierre y Alex Chacra, replica una lógica directa: producto, ejecución y servicio sin intermediarios.

Qué se puede pedir en Burger Joint

El menú se organiza en torno a hamburguesas con distintas combinaciones, desde perfiles clásicos hasta opciones con mayor presencia de picante o contrastes dulces.

BURGER JOINT _420

La base de la propuesta está en la producción dentro del local. El medallón se obtiene a partir de bife de chorizo que se procesa en el día y se cocina al grill en parrilla al momento del pedido. El pan se elabora y hornea dos veces por jornada para garantizar su frescura, mientras que las papas fritas pasan por un sistema de triple cocción. Los aderezos, incluida la salsa picante, se preparan en el lugar.

Entre las opciones, la Mexican se ubica como una de las más intensas: alcanza cinco chiles en la escala de picante y se arma con medallón de bife de chorizo con especias, jalapeños, guacamole, cebolla, tomate, queso dambo y salsa picante de receta propia. El picante atraviesa cada componente y se sostiene de principio a fin. Como alternativa, la 420 incorpora brie, panceta caramelizada y una salsa de jalapeño y mango, donde el contraste reduce la intensidad y suma un perfil más equilibrado.

BURGER JOINT_GINO

También aparecen combinaciones como la American, la Clásica y la Double Cheese, junto a opciones como la Machete, con doble carne, cheddar y cebolla crocante, o la Ginobili, con tres medallones, huevo, panceta, queso, pickles y barbacoa. A esto se suma una versión de pollo y una alternativa veggie a base de legumbres.

La experiencia se completa con cerveza artesanal, vinos y bebidas sin alcohol, en un espacio que mantiene movimiento constante durante toda la jornada.

BURGER JOINT_1410

Dónde queda Burger Joint

Dirección: Jorge Luis Borges 1766, Palermo Soho, Buenos Aires.

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