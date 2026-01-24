24 de enero de 2026 Inicio
El bodegón de Buenos Aires que tiene empanadas fritas y milanesas exquisitas

Un bodegón de Vicente López sostiene recetas abundantes, ambiente familiar y un plato viral pensado para compartir.

Por
El restaurante prepara las mejores milanesas del circuito gastronómico de la zona.



@lanormitavl
  • La Normita Bodegón es uno de los más destacados de Vicente López, con cocina clásica, ambiente familiar y porciones abundantes.
  • Su plato más famoso es la milanesa gigante, una porción pensada para compartir entre cinco personas.
  • El local está ubicado en Lavalle 1400 y abre de martes a domingo, con servicio de almuerzos y cenas.
  • La carta incluye platos tradicionales argentinos como pastas caseras, guisos, asado y empanadas fritas.

Buenos Aires es reconocida por su extraordinaria oferta gastronómica, donde los bodegones tradicionales tienen lo mejor de la cocina clásica en espacios simples y acogedores. Estos emblemáticos establecimientos porteños se caracterizan por sus recetas preparadas con un estilo que recuerda a la cocina de abuela. En la zona norte, específicamente en Vicente López, estos espacios continúan siendo refugios donde es posible disfrutar de un buen sabor en ambientes ideales para compartir con la familia, amistades o pareja.

Entre estos clásicos de la gastronomía argentina, se destaca "La Normita Bodegón", una verdadera joya ubicada en pleno Vicente López, uno de los barrios más pintorescos y buscados de la zona norte. Este establecimiento logró consolidarse como un favorito indiscutido en la escena culinaria de Buenos Aires. El lugar ofrece platos abundantes en un ambiente cálido y familiar que invita a disfrutar acompañado, posicionándose dentro de un selecto grupo que destaca por su comida y atención de primer nivel.

El plato estrella que hizo viral a "La Normita" es su milanesa gigante, una porción generosa pensada para compartir entre cinco personas. Servida con guarniciones abundantes y preparada con ingredientes frescos, se convirtió en el símbolo del lugar y una parada obligada para quienes valoran la comida casera y contundente. Más allá del tamaño, cada receta del menú se elabora con ingredientes de calidad, manteniendo ese sabor tradicional que reconforta y hace sentir como en casa.

La Normita Bodegon 2

Dónde queda La Normita Bodegón

Este emblemático bodegón se encuentra ubicado en Lavalle 1400, en el centro neurálgico de Vicente López, zona norte de Buenos Aires. Su ubicación lo posiciona en un área conocida por su tranquilidad y encanto, que mezcla lo residencial con una creciente oferta gastronómica que no para de expandirse.

Este lugar se encuentra abierto de martes a domingo, con almuerzos de 12 a 14:30 horas y cenas de 20 a 24 horas, en horarios ideales para una comida relajada en familia o con amigos.

Qué puedo pedir en La Normita Bodegón

La carta de "La Normita Bodegón" tiene lo mejor de la gastronomía tradicional argentina con porciones generosas. En este espacio los comensales pueden deleitarse con una variedad de platos emblemáticos, como:

  • Milanesa gigante familiar: el plato estrella del establecimiento, pensada para compartir entre cinco personas, servida con guarniciones abundantes.
  • Empanadas fritas.
  • Tapa de asado con papas españolas.
  • Tortilla rellena-
  • Pastas caseras: incluyen canelones, fideos caseros y raviolones elaborados artesanalmente.
  • Guiso de lentejas..
  • Pastel de papas.
La normita bodegón

Cómo llegar a La Normita Bodegón

Gracias a su ubicación en Vicente López, llegar a "La Normita Bodegón" resulta muy fácil desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. La accesibilidad es uno de los grandes puntos a favor del establecimiento. Los visitantes pueden elegir diversas líneas de colectivo como el 152, 161 y 184, que tienen paradas a escasos metros del local

