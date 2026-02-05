5 de febrero de 2026 Inicio
Una parrilla en Belgrano donde las brasas mandan y el mercado inspira

Carnes seleccionadas, producto de estación y una mirada contemporánea convierten a este restaurante en un referente de la parrilla de mercado porteña.

Por
Una mirada contemporánea sobre la tradición argentina.

En pleno corazón de Belgrano, Mago se ganó su lugar desde 2021 como una de esas parrillas que rompen el molde: cocina de mercado, producto de estación y una mirada contemporánea sobre la tradición argentina, siempre con el fuego como protagonista. Acá no se trata sólo de cortes clásicos: hay embutidos de elaboración propia, vegetales frescos trabajados con técnica y una búsqueda constante por elevar cada plato sin perder la calidez de una mesa bien argentina. Todo en un espacio moderno, elegante y pensado para disfrutar sin apuro.

El establecimiento lanza una experiencia de degustación pensada para compartir, probar todo y reírse.
La experiencia empieza antes de que llegue el primer bocado. En el centro del salón, una cava vidriada curada por la sommelier Marcela Rienzo anticipa el espíritu federal de la carta de vinos, con etiquetas de distintas regiones del país, incluso algunas poco habituales. El ambiente suma mesas de madera, boxes amplios y una parrilla a la vista que deja ver el trabajo sobre las brasas, verdadero corazón del lugar. Cada detalle acompaña la propuesta: técnica, identidad y un clima que invita a quedarse.

Qué pedir en Mago

En esta nueva etapa, Mago presenta su carta de temporada bajo la dirección de la chef Débora Abrea, quien imprime una impronta fresca y equilibrada, con platos que dialogan con lo que ofrece el mercado en cada momento del año. La propuesta mantiene el ADN del espacio—el respeto por el producto y el punto justo de cocción— y suma preparaciones que aportan matices, texturas y combinaciones más actuales, sin perder identidad.

MAGO 11

Entre las entradas, destacan la burrata con higos maduros, tomates reliquia, aceite de oliva Bressano y sal en escamas, la chistorra con papas fritas crocantes, los buñuelos de acelga con pesto de tomates y morrones asados, la provoleta a las brasas y las empanadas de tira de asado ahumada con yasgua picante.

En los principales, la parrilla despliega cortes premium como la ceja de ojo de bife, la entraña y el asado americano, además de especialidades de la casa como la pamplona de ojo de bife rellena de provoleta, tomates secos y espinaca. También sobresalen el asado de cerdo braseado y laqueado con miel y mostaza, el truchón del Beagle a la parrilla con ensalada de zucchini y leche de tigre, y pastas artesanales como las cintas al puro huevo con salsa de tomates naturales. Para acompañar, vale pedir las papas fritas de triple cocción, o cualquiera de sus cinco opciones de ensalada, elaboradas con ingredientes frescos y de estación.

En el final dulce, no fallan la pavlova con crema chantilly y frutas frescas, o el cremoso de chocolate blanco y oliva con frutos rojos al aceto balsámico.

MAGO vino

Dónde queda Mago

Está ubicado en la esquina de Monroe y Montañeses, en el barrio porteño de Belgrano.

