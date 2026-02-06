El bodegón de Buenos Aires con precios amigables que tiene platos abundantes y con mucho sabor

Un clásico recuperado combina tradición gastronómica, identidad barrial y una propuesta que respeta la historia sin resignar calidad.

La escena gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía conserva bodegones que combinan precios amigables, porciones abundantes y una cocina donde el sabor ocupa un lugar central. En ese cruce entre tradición y disfrute aparece El Preferido de Palermo , un espacio que logró actualizar su propuesta sin romper con la identidad que lo convirtió en un punto de referencia barrial a lo largo de las décadas.

El local abrió sus puertas en 1952 como una casa-almacén de espíritu popular y hoy funciona en un edificio emblemático de 1885 , reconocido por su fachada rosada y su fuerte impronta urbana. Tras una profunda restauración, el espacio conserva suelos originales, espejos antiguos y elementos clásicos , como frascos con encurtidos, que refuerzan el carácter de época.

La reapertura estuvo a cargo de Pablo Rivero , propietario de la parrilla Don Julio , junto al cocinero Guido Tassi , quienes impulsaron un proyecto enfocado en reivindicar la identidad porteña . La propuesta combina bar y restaurante, con mesas y barra, y una carta que dialoga con la tradición sin caer en una nostalgia rígida.

El Preferido de Palermo está ubicado en Jorge Luis Borges 2108 , en una esquina histórica del barrio que supo ser transitada por el propio Jorge Luis Borges, figura central de la literatura argentina. La zona forma parte de uno de los circuitos más activos de la ciudad, con una fuerte vida cultural y gastronómica.

El Preferido de Palermo forma parte del circuito gastronómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El restaurante brinda servicio todos los días , con un esquema horario amplio que permite visitar el lugar tanto al mediodía como por la noche. Abre de 11:30 a 16:00 y luego retoma la atención de 19:00 a 01:00 , una franja que lo convierte en una opción flexible para distintos planes.

Qué puedo pedir en El Preferido de Palermo

La carta se apoya en una cocina clásica porteña, con recetas reconocibles y productos de calidad. Uno de los platos insignia es la milanesa de bife de chorizo, destacada por la terneza de la carne, su fritura liviana y una salsa de tomate con un marcado equilibrio entre acidez y dulzor.

También se ofrece una selección de embutidos artesanales, entre los que aparecen salame chacarero, spianata, bondiola y panceta estacionada. La propuesta se completa con el uso de vegetales orgánicos de producción propia, incluyendo variedades singulares como los tomates reliquia, que aportan identidad y frescura a los platos.

El concepto de bar permite además pedir tapas y vermut, reforzando la idea de un espacio adaptable, donde se puede almorzar, cenar o simplemente hacer una parada breve.

Cómo llegar a El Preferido de Palermo

El bodegón está ubicado en Jorge Luis Borges 2108, en pleno barrio de Palermo, una zona con amplia conectividad desde distintos puntos de la ciudad. En las inmediaciones circulan numerosas líneas de colectivo, entre ellas 12, 15, 39, 55, 57, 60, 64, 68, 111 y 118, que conectan el área con el centro porteño y otros barrios.

El edificio histórico fue restaurado sin perder su ADN barrial original.

Además, se puede acceder mediante la línea D de subte, con estaciones cercanas como Palermo y Plaza Italia, ambas a pocas cuadras del local. La ubicación estratégica dentro de uno de los polos gastronómicos más activos de Buenos Aires refuerza su presencia como un espacio donde la restauración patrimonial convive con una propuesta actual, accesible y profundamente ligada al sabor.