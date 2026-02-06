6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El bodegón de Buenos Aires con precios amigables que tiene platos abundantes y con mucho sabor

Un clásico recuperado combina tradición gastronómica, identidad barrial y una propuesta que respeta la historia sin resignar calidad.

Por
Un bodegón clásico con sabor y precios accesibles en Palermo.

Un bodegón clásico con sabor y precios accesibles en Palermo.

Instagram @elpreferidodepalermo
  • Un histórico bodegón porteño reabierto tras un proceso de restauración integral.

  • Cocina tradicional con platos abundantes y productos de elaboración artesanal.

  • Un proyecto que fusiona restaurante y bar sin perder el ADN barrial.

  • Horarios amplios y una propuesta pensada para distintos momentos del día.

La escena gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía conserva bodegones que combinan precios amigables, porciones abundantes y una cocina donde el sabor ocupa un lugar central. En ese cruce entre tradición y disfrute aparece El Preferido de Palermo, un espacio que logró actualizar su propuesta sin romper con la identidad que lo convirtió en un punto de referencia barrial a lo largo de las décadas.

La basura en las veredas no es la única queja. Hay muchas paredes vandalizadas, sin pintura y bienes en riesgoso estado
Te puede interesar:

Avances Ambientales, la empresa con contrato millonario apuntada por la falta de mantenimiento de las calles

El local abrió sus puertas en 1952 como una casa-almacén de espíritu popular y hoy funciona en un edificio emblemático de 1885, reconocido por su fachada rosada y su fuerte impronta urbana. Tras una profunda restauración, el espacio conserva suelos originales, espejos antiguos y elementos clásicos, como frascos con encurtidos, que refuerzan el carácter de época.

La reapertura estuvo a cargo de Pablo Rivero, propietario de la parrilla Don Julio, junto al cocinero Guido Tassi, quienes impulsaron un proyecto enfocado en reivindicar la identidad porteña. La propuesta combina bar y restaurante, con mesas y barra, y una carta que dialoga con la tradición sin caer en una nostalgia rígida.

El Preferido de Palermo
El Preferido de Palermo forma parte del circuito gastronómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Preferido de Palermo forma parte del circuito gastronómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dónde queda El Preferido de Palermo

El Preferido de Palermo está ubicado en Jorge Luis Borges 2108, en una esquina histórica del barrio que supo ser transitada por el propio Jorge Luis Borges, figura central de la literatura argentina. La zona forma parte de uno de los circuitos más activos de la ciudad, con una fuerte vida cultural y gastronómica.

El restaurante brinda servicio todos los días, con un esquema horario amplio que permite visitar el lugar tanto al mediodía como por la noche. Abre de 11:30 a 16:00 y luego retoma la atención de 19:00 a 01:00, una franja que lo convierte en una opción flexible para distintos planes.

Qué puedo pedir en El Preferido de Palermo

La carta se apoya en una cocina clásica porteña, con recetas reconocibles y productos de calidad. Uno de los platos insignia es la milanesa de bife de chorizo, destacada por la terneza de la carne, su fritura liviana y una salsa de tomate con un marcado equilibrio entre acidez y dulzor.

También se ofrece una selección de embutidos artesanales, entre los que aparecen salame chacarero, spianata, bondiola y panceta estacionada. La propuesta se completa con el uso de vegetales orgánicos de producción propia, incluyendo variedades singulares como los tomates reliquia, que aportan identidad y frescura a los platos.

El concepto de bar permite además pedir tapas y vermut, reforzando la idea de un espacio adaptable, donde se puede almorzar, cenar o simplemente hacer una parada breve.

Cómo llegar a El Preferido de Palermo

El bodegón está ubicado en Jorge Luis Borges 2108, en pleno barrio de Palermo, una zona con amplia conectividad desde distintos puntos de la ciudad. En las inmediaciones circulan numerosas líneas de colectivo, entre ellas 12, 15, 39, 55, 57, 60, 64, 68, 111 y 118, que conectan el área con el centro porteño y otros barrios.

El preferido de Palermo
El edificio histórico fue restaurado sin perder su ADN barrial original.

El edificio histórico fue restaurado sin perder su ADN barrial original.

Además, se puede acceder mediante la línea D de subte, con estaciones cercanas como Palermo y Plaza Italia, ambas a pocas cuadras del local. La ubicación estratégica dentro de uno de los polos gastronómicos más activos de Buenos Aires refuerza su presencia como un espacio donde la restauración patrimonial convive con una propuesta actual, accesible y profundamente ligada al sabor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se celebrará en febrero, con shows musicales y stands de comida. 

La escapada cerca de Buenos Aires para celebrar la Fiesta de la Frambuesa

Zayn Malik.

Zayn Malik en Argentina: cuándo es, dónde, cuándo salen las entradas y cómo se compran

Cafetería de especialidad en San Telmo. 

La cafetería de excelencia de Buenos Aires para pasar San Valentín entre cafés y libros

Un entorno natural tranquilo y apartado para pasar el Día de los enamorados. 

La escapada cerca de Buenos Aires para festejar San Valentín con un atardecer soñado

play

Habló el chofer de colectivo que se peleó con un pasajero y casi causa una tragedia: "Me subió el diablo"

El Carnaval de la Región en Ensenada, provincia de Buenos Aires.

Carnaval 2026 en Buenos Aires: uno por uno, todos los corsos y horarios en el AMBA

Rating Cero

Occhiato filtró por error las ganancias de Luzu.

Nico Occhiato mostró por error cuántos miles de dólares gana en Luzu TV y sorprendió

Se separó Ricardo Centurión.

Ricardo Centurión se habría separado de su novia para volver con su ex

Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra

Pese a estar separados, hay una modelo que no le gusta nada a Evangelina.

Quién es la ex de Martín Demichelis que llena de furia a Evangelina Anderson

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2017 que fue un éxito en los cines en su lanzamiento y ahora es tendencia en este sitio web, se trata de Invierno con la realeza.
play

Invierno con la realeza es la película romántica que llegó a Netflix y es furor: de qué se trata

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

últimas noticias

Guillermo Barros Schelotto piensa en el choque del domingo.

Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre una posible vuelta como DT de Boca

Hace 42 minutos
Agostina Páez fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas. 

Así trasladaban a la comisaría a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Hace 52 minutos
Pablo Quirno brindó una conferencia de prensa junto a Manuel Adorni. 

Pablo Quirno, sobre el acuerdo comercial con EEUU: "Vamos a producir un enorme ingreso de dólares"

Hace 1 hora
La basura en las veredas no es la única queja. Hay muchas paredes vandalizadas, sin pintura y bienes en riesgoso estado

Avances Ambientales, la empresa con contrato millonario apuntada por la falta de mantenimiento de las calles

Hace 1 hora
Occhiato filtró por error las ganancias de Luzu.

Nico Occhiato mostró por error cuántos miles de dólares gana en Luzu TV y sorprendió

Hace 1 hora