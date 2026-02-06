Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra La mujer nació en Quilmes, pero viajó a Galicia con su familia cuando tenía apenas 7 años. Con un final para el infarto, se llevó la máxima suma del programa que emite Cadena 3. + Seguir en







Rosa Rodríguez ganó el mayor premio de Pasapalabra

Rosa Rodríguez, profesora universitaria nacida en Quilmes y criada en Galicia, se consagró como la mayor ganadora en la historia del ciclo al llevarse un premio récord de 2,7 millones de euros, en una definición que estuvo al borde del infarto

El momento decisivo llegó sobre el final de El Rosco con un final dramático a falta de solo tres segundos. “No sé qué está pasando. No lo puedo creer”, alcanzó a decir Rosa, visiblemente emocionada y entre lágrimas, mientras el estudio estallaba en aplausos. “Estoy en shock”, repitió, todavía intentando procesar la magnitud del premio.

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que se hizo millonaria en Pasapalabra Rosa Rodríguez tiene 32 años y una historia marcada por los viajes y la educación. Nació en Quilmes, pero a los siete años se mudó con su familia a Galicia, luego de que su padre decidiera regresar a España tras haber emigrado de niño a la Argentina. Desde entonces, La Coruña se convirtió en el lugar donde más tiempo vivió.

Profesora universitaria de español como lengua extranjera, Rosa cuenta con formación en filología inglesa, lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza. En el programa reveló que decidió presentarse gracias al impulso de su madre, con quien solía mirar concursos televisivos durante la pandemia.

Con esta victoria, la argentina superó el récord previo de Rafa Castaño, quien había ganado 2.272.000 euros, y se quedó con el mayor premio entregado en la historia de “Pasapalabra” en España. El programa ya difundió el video completo del juego final, que muestra el instante exacto en el que Rosa acierta la definición decisiva y entra para siempre en la historia grande de la televisión española.