Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.450.000 pesos a 30 días en diciembre 2025 La clave está en entender cómo se calcula la ganancia, qué tasa nominal anual se aplica y de qué manera impactan los intereses en un tiempo tan breve. Por + Seguir en







Cuánto gano por mes con plazos fijos con la nueva tasa de interés Pexels

Los bancos tradicionales suelen ofrecer tasas más bajas que las entidades digitales o fintech.

Con una TNA del 37,5%, el rendimiento mensual es moderado pero estable.

Al invertir $2.450.000, el capital crece en poco más de $45.000 en 30 días. El monto final percibido asciende a $2.495.308,22.

La diferencia obtenida corresponde únicamente a intereses, sin riesgo de capital. Este tipo de plazo fijo es elegido por ahorristas conservadores. El plazo fijo vuelve a posicionarse como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros y generar Inversiones en un contexto de incertidumbre económica. En diciembre de 2025, con tasas que siguen de cerca la evolución de la inflación y las decisiones del Banco Central, muchos ahorristas se preguntan cuánto rinde invertir una suma concreta a corto plazo.

Depositar $2.450.000 a 30 días permite tener una referencia clara del rendimiento mensual que ofrecen hoy los bancos tradicionales y digitales. Analizar esta opción permite comparar rendimientos y evaluar si sigue siendo una herramienta atractiva para proteger el capital en el corto plazo.

Cuánto ganas por depositar $2.450.000 en un plazo fijo según el banco plazos fijos Cuál es la inversión que podés recuperar con los Plazos Fijos UVA En las entidades bancarias de perfil más tradicional, el rendimiento del plazo fijo suele ser un poco más acotado. Un ejemplo es el Banco Nación: al colocar $2.450.000 a 30 días con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37,5%, el capital final alcanza los $2.495.308,22. De este modo, la ganancia neta por intereses es de $45.308,22 al término del período.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.