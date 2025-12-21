21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.450.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

La clave está en entender cómo se calcula la ganancia, qué tasa nominal anual se aplica y de qué manera impactan los intereses en un tiempo tan breve.

Por
Cuánto gano por mes con plazos fijos con la nueva tasa de interés

Cuánto gano por mes con plazos fijos con la nueva tasa de interés

Pexels
  • Los bancos tradicionales suelen ofrecer tasas más bajas que las entidades digitales o fintech.
  • Con una TNA del 37,5%, el rendimiento mensual es moderado pero estable.
  • Al invertir $2.450.000, el capital crece en poco más de $45.000 en 30 días. El monto final percibido asciende a $2.495.308,22.
  • La diferencia obtenida corresponde únicamente a intereses, sin riesgo de capital. Este tipo de plazo fijo es elegido por ahorristas conservadores.

El plazo fijo vuelve a posicionarse como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan resguardar sus ahorros y generar Inversiones en un contexto de incertidumbre económica. En diciembre de 2025, con tasas que siguen de cerca la evolución de la inflación y las decisiones del Banco Central, muchos ahorristas se preguntan cuánto rinde invertir una suma concreta a corto plazo.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia ofrece descuentos para compras navideñas.
Te puede interesar:

Estos son los descuentos de Cuenta DNI para hacer las compras navideñas en 2025

Depositar $2.450.000 a 30 días permite tener una referencia clara del rendimiento mensual que ofrecen hoy los bancos tradicionales y digitales. Analizar esta opción permite comparar rendimientos y evaluar si sigue siendo una herramienta atractiva para proteger el capital en el corto plazo.

Cuánto ganas por depositar $2.450.000 en un plazo fijo según el banco

plazos fijos
Cuál es la inversión que podés recuperar con los Plazos Fijos UVA

Cuál es la inversión que podés recuperar con los Plazos Fijos UVA

En las entidades bancarias de perfil más tradicional, el rendimiento del plazo fijo suele ser un poco más acotado. Un ejemplo es el Banco Nación: al colocar $2.450.000 a 30 días con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37,5%, el capital final alcanza los $2.495.308,22. De este modo, la ganancia neta por intereses es de $45.308,22 al término del período.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La aplicación del Banco Provincia tiene promociones especiales para Navidad.

Cómo son las promociones navideñas que tiene Cuenta DNI y qué hacer para aprovecharlas

Con montos intermedios, como $2.950.000, es posible obtener un rendimiento mensual concreto y fácil de calcular.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.950.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Es conveniente prestar atención no solo al porcentaje informado, sino también al monto final que se recibe al vencimiento del plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Ese día, los usuarios podrán acceder a un 35% de reintegro sobre el total de la compra.

Así podés aprovechar el descuento mejorado en carnicerías de Cuenta DNI para diciembre 2025

Los plazos fijos que ofrecen tasas superiores a ese nivel logran preservar el poder de compra del ahorro.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Cuenta DNI apuesta a nuevas promociones en el 2026.

Verano 2026 con descuento y cuotas sin interés: qué promociones especiales tiene Cuenta DNI

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.
play

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

La presentación del look se dio a través de sus redes sociales.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: cambió de look al cierre del 2025

Brad Pitt vuelve a destacarse en el catálogo de Netflix.
play

Fue filmada en Argentina, está en Netflix y la protagoniza Brad Pitt: la película para ver antes de fin de año

George Clooney recordó a su hermana Adelia.

Murió la hermana de George Clooney a los 65 años: el desgarrador mensaje del actor

Pity Álvarez hizo delirar a 35 mil personas que estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes

Pity Álvarez volvió a los escenarios en Córdoba después de siete años: las perlitas de su show

Christian Petersen es un reconocido chef y empresario argentino de 56 años

Revelan un dato alentador sobe la salud de Christian Petersen

últimas noticias

play
Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

Hace 8 minutos
Capricornio enseña que la abundancia llega cuando hay orden interno y compromiso real.

El mejor ritual de abundancia para el 21 del 12: cómo aprovechar la energía del solsticio

Hace 9 minutos
Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.

Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción y Villarruel tiene un alto rechazo

Hace 16 minutos
La rutina completa consta de seis ejercicios. 

El entrenamiento exprés para personas que están muy ocupadas: dura 15 minutos

Hace 37 minutos
La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota

Hace 47 minutos