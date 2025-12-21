Estos son los descuentos de Cuenta DNI para hacer las compras navideñas en 2025

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia ofrece descuentos para compras navideñas.
La billetera digital del Banco Provincia ofrece promociones especiales durante diciembre para las compras de Navidad 2025.
Los beneficios están disponibles en más de 180 mil comercios de la provincia de Buenos Aires.
Los descuentos se aplican pagando con Cuenta DNI, ya sea con QR o Pago Clave DNI.
Las ferias y mercados bonaerenses tienen el mayor beneficio, con 40% de descuento todos los días.
Con la llegada de las fiestas, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, vuelve a ser una de las herramientas más elegidas para ahorrar en los consumos de Navidad. Estos son los descuentos de la app para hacer las compras navideñas en 2025.
Durante diciembre, más de 10 millones de usuarios pueden acceder a promociones y reintegros en miles de comercios de toda la provincia de Buenos Aires. Los beneficios abarcan rubros clave como alimentos, carnicerías, ferias, supermercados, farmacias, librerías y comercios de cercanía, con descuentos que llegan hasta el 40%, según el día y el sector.
Cuenta DNI permite pagar con código QR o Clave DNI desde el celular. Los reintegros se acreditan automáticamente en la cuenta dentro de los 10 días posteriores a la compra, siempre que se respeten los topes establecidos. La agenda completa de promociones se puede consultar tanto en la app oficial como en el sitio web del banco.
Qué promociones de Navidad tiene Cuenta DNI en 2025
Cuenta DNI ofrece promociones exclusivas para adolescentes que usan la billetera.
30% de descuento en gastronomía, Válido sábado 13 y domingo 14 de diciembre con un Tope de $8.000 por persona. Se trata de una opción pensada para salidas y consumos recreativos durante el mes.
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope
Librerías: 10% de descuento lunes y martes, sin tope
Comercios en universidades bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope semanal
Supermercados con promociones activas
Durante diciembre, diversas cadenas de supermercados de la provincia participan con descuentos especiales, disponibles los siete días de la semana, según el comercio adherido.
Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025
Uno de los beneficios más esperados de diciembre es el descuento exclusivo en carnicerías, granjas y pescaderías.
35% de descuento
Válido solo el sábado 20 de diciembre
Tope de reintegro: $7.000 por persona
Se alcanza con consumos de hasta $20.000
Es una de las mejores oportunidades para adelantar compras clave de la mesa navideña.
Ferias y mercados bonaerenses: el mayor beneficio del mes
Las ferias y mercados continúan siendo el rubro con mayor nivel de ahorro.
40% de descuento todos los días
Tope de $6.000 por semana por persona
Ideal para comprar frutas, verduras y productos frescos
Este beneficio convierte a las ferias en una opción estratégica para cuidar el bolsillo antes de las fiestas.
Descuentos en comercios de cercanía
Los comercios barriales también cuentan con promociones activas durante todo diciembre.
20% de descuento todos los viernes
Tope de $4.000 por viernes
Aplica a almacenes y comercios adheridos
Además, en comercios no alimenticios se pueden pagar compras en 3 cuotas sin interés con tarjetas vinculadas a la app.