Estos son los descuentos de Cuenta DNI para hacer las compras navideñas en 2025

En la previa de las fiestas, la billetera digital del Banco Provincia activa una serie de beneficios para ahorrar en alimentos, regalos y comercios de cercanía.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia ofrece descuentos para compras navideñas.

Con la llegada de las fiestas, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia , vuelve a ser una de las herramientas más elegidas para ahorrar en los consumos de Navidad. Estos son los descuentos de la app para hacer las compras navideñas en 2025.

Durante diciembre, más de 10 millones de usuarios pueden acceder a promociones y reintegros en miles de comercios de toda la provincia de Buenos Aires. Los beneficios abarcan rubros clave como alimentos, carnicerías, ferias, supermercados, farmacias, librerías y comercios de cercanía, con descuentos que llegan hasta el 40%, según el día y el sector.

Cuenta DNI permite pagar con código QR o Clave DNI desde el celular. Los reintegros se acreditan automáticamente en la cuenta dentro de los 10 días posteriores a la compra, siempre que se respeten los topes establecidos. La agenda completa de promociones se puede consultar tanto en la app oficial como en el sitio web del banco.

Cuenta DNI ofrece promociones exclusivas para adolescentes que usan la billetera.

Durante diciembre, diversas cadenas de supermercados de la provincia participan con descuentos especiales, disponibles los siete días de la semana, según el comercio adherido.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025

Uno de los beneficios más esperados de diciembre es el descuento exclusivo en carnicerías, granjas y pescaderías.

35% de descuento

Válido solo el sábado 20 de diciembre

Tope de reintegro: $7.000 por persona

Se alcanza con consumos de hasta $20.000

Es una de las mejores oportunidades para adelantar compras clave de la mesa navideña.

Ferias y mercados bonaerenses: el mayor beneficio del mes

Las ferias y mercados continúan siendo el rubro con mayor nivel de ahorro.

40% de descuento todos los días

Tope de $6.000 por semana por persona

Ideal para comprar frutas, verduras y productos frescos

Este beneficio convierte a las ferias en una opción estratégica para cuidar el bolsillo antes de las fiestas.

Descuentos en comercios de cercanía

Los comercios barriales también cuentan con promociones activas durante todo diciembre.

20% de descuento todos los viernes

Tope de $4.000 por viernes

Aplica a almacenes y comercios adheridos

Además, en comercios no alimenticios se pueden pagar compras en 3 cuotas sin interés con tarjetas vinculadas a la app.