El bodegón de Buenos Aires en donde no escatiman con las porciones

El bodegón de Buenos Aires en donde se come excelente

Bellagamba es un ejemplo perfecto de esos bodegones que no escatiman con las porciones. Este tradicional bodegón porteño cuenta con tres sedes en CABA: Congreso, Palermo y Devoto.

Bellagamba

Donde queda Bellagamba

Las tres sedes de Bellagamba abren todos los días de la semana, durante todo el día. Sin embargo, los horarios varían según el día: de domingo a jueves abren de 7 a.m. a 1 a.m. mientras que los viernes y sábados están abiertos hasta las 2 a.m.

Las direcciones de las tres sucursales son:

Congreso: Rivadavia 2138

Palermo: Armenia 1242

Devoto: San Martin 5672

Qué puedo pedir en Bellagamba

Como todo bodegón, la carta de este restaurante es amplia y variada. Sin embargo, entre los recomendados del chef están:

La suprema riojana.

Las empanadas.

La milanesa al champiñón.

Los lomitos de pollo a la mostaza.

Bondiola a la barbacoa.

Cómo llegar a Bellagamba

Ubicada entre Av. Córdona y Av. Niceto Vega, la sede de Palermo está a pocas cuadras de Plaza Serrano y en colectivo se puede llegar con las líneas 140, 151, 168 y 55, entre otras.

Cerca de la sede de Congreso están las estaciones Congreso y Pasco de la línea de subte A. También se puede llegar con las líneas de colectivo 105, 151, 5, 90, 64 y 86, entre otras.

Por último, a la sucursal de Devoto se puede llegar a través de la línea de tren Urquiza y bajarse en la estación Doctor F. Beiró o El Libertador. También está cerca de la estación Villa del Parque de la línea de tren San Martín.