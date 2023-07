El bodegón de Buenos Aires con buenos precios y un lomo a la pimienta que es excelente

Los bodegones de Buenos Aires son todos muy atractivos . Hoy, por hoy, debido a la cantidad de oferta de comercios que hay pero también una alta demanda, resulta complejo salir a comer y no tener que esperar, en caso de que no hayan reservado.

En esta ocasión, se conocerán más detalles sobre el restaurante de Buenos Aires con buenos precios y un lomo a la pimienta que es excelente: Barcelona Asturias.

Embed

Dónde queda Barcelona Asturias

Este atractivo restaurante se encuentra en el barrio de Palermo, más precisamente en Av. Córdoba 5899. No se toman reservas y su horario de atención es de lunes a domingo de 8:00 AM. a 01:00 AM.

Qué puedo pedir en Barcelona Asturias

Barcelona Asturias es un bodegón con mucha tradición y que posee ya 75 años de historia. Hace poco, hicieron un cambio en la organización del restaurante y se le dio una vuelta de tuerca pero manteniendo la esencia que tanto éxito les brindó desde su fundación.

La comida aquí no solo es abundante, sino que también es deliciosa y económica. Algunas de las opciones que se destacan aquí son:

Tortilla Española

Buñuelos de espinaca

Sorrentinos con estofado

Pastel de papas

Milanesa napolitana

Carne al horno con papas españolas

Lomo a la Pimienta

En la carta de postres podemos encontrar la copa chocotorta y la copa oreo que son los más característicos pero también se ubica la tarantela que viene con una gran cantidad de dulce de leche.

Embed

Cómo llegar Barcelona Asturias

Para llegar a este bodegón podemos optar por tomar las siguientes líneas de colectivo: 140A, 168A, 93A, 93B, 93C, 39A y 39C. Asimismo, también está cerca de la estación Federico Lacroze del Tren Urquiza, la estación Dorrego de la línea del subte B y de la estación Ministro Carranza del Tren Mitre.