Ley de Modernización Laboral: cómo presentar el certificado de enfermedad para que sea válido

La Ley de Modernización Laboral 27.802, reglamentada por el Gobierno, introdujo cambios clave en las licencias por enfermedad. A partir de ahora, los certificados médicos deberán emitirse y presentarse exclusivamente en formato digital a través de plataformas oficiales . El objetivo es agilizar el control del ausentismo, garantizar la validez de los documentos y fomentar el empleo registrado mediante un sistema más transparente y accesible.

Conforme a lo establecido en el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda prescripción médica que indique reposo laboral deberá emitirse únicamente en formato electrónico, utilizando sistemas o plataformas debidamente registradas.

En ese sentido, es condición obligatoria que los certificados sean emitidos exclusivamente por profesionales acreditados ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y emitidos mediante plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS) .

De esta manera, el nuevo esquema apunta a digitalizar el control de las licencias por enfermedad y a unificar los criterios de validación de la documentación médica presentada por los trabajadores.

Qué datos debe contener el certificado para que sea válido

Diagnóstico médico.

Tratamiento indicado.

Cantidad de días de reposo.

Emisión electrónica mediante una plataforma registrada.

Firma de un profesional habilitado.

En cuanto a los casos en que no se pueda emitir un certificado digital y se pruebe dicha incapacidad, se permitirán los certificados en papel con firma ológrafa. Estas excepciones sólo se contemplarán en situaciones de falta de conectividad, contingencias técnicas o caídas de sistemas informáticos.

Por último, la norma también tiene en cuenta los casos en que el médico del trabajador y el del empleador no coinciden en el diagnóstico. Para estos casos, las partes podrán recurrir a juntas médicas oficiales o instituciones públicas y privadas de reconocida trayectoria para resolver las diferencias.