Cuáles son las mejores actividades para hacer en Buenos Aires si solo tenés 3 días La Ciudad ofrece una mezcla única de historia, cultura, gastronomía y vida urbana que se vive tanto en sus barrios tradicionales como en sus zonas más modernas.







Conocé todo lo que podés hacer en 3 días de Turimo por la ciudad porteña

Te compartimos un itinerario que combina historia, cultura, barrios tradicionales, zonas modernas y propuestas gastronómicas en solo tres jornadas.

Día 1: Recorrido por Plaza de Mayo, Casa Rosada, Cabildo y Manzana de las Luces, seguido de una caminata por San Telmo y una visita a La Boca, con cierre gastronómico en la calle Defensa.

Día 2: Visita al barrio de Recoleta, su cementerio y el Museo Nacional de Bellas Artes, con tarde y noche en Palermo Soho entre cafés, tiendas y restaurantes.

Día 3: Paseo por el Teatro Colón, el Obelisco y la avenida Corrientes, seguido de un recorrido por Retiro y una tarde en Puerto Madero. Buenos Aires es una ciudad que nunca se agota, pero cuando el tiempo es limitado, saber elegir qué hacer puede marcar la diferencia entre una visita apurada y una experiencia realmente memorable. Con solo tres días por delante, la planificación se vuelve clave para combinar los grandes clásicos del Turismo con algunas joyas menos obvias, sin perder de vista el ritmo propio de una de las capitales más vibrantes de América Latina.

Desde paseos cargados de identidad porteña hasta propuestas culturales y recorridos al aire libre, hay opciones para todos los gustos y edades. En ese contexto, armar un itinerario inteligente permite aprovechar cada jornada. Te compartimos el listado de sugerencias realizado por el sitio web Descubriendo Buenos Aires.

Qué cosas podés hacer en Buenos Aires si solo tenés 3 días Viaje en auto La escapada de la Ciudad de Buenos Aires imperdible a sólo hora y media de viaje Organizar un viaje de tres días por Buenos Aires permite recorrer los puntos más emblemáticos de la ciudad sin perderse lo esencial. En este sentido, el itinerario compartido por Descubriendo Buenos Aires marca lo siguiente:

El primer día está pensado para sumergirse en la historia porteña: el recorrido comienza en la Plaza de Mayo, corazón político del país, donde se pueden visitar la Casa Rosada, el Cabildo, la Catedral y la histórica Manzana de las Luces. Desde allí, el paseo continúa hacia San Telmo, un barrio de calles empedradas y fuerte identidad cultural, famoso por sus anticuarios y su aire bohemio. La jornada sigue en La Boca, con el colorido Caminito y el mítico estadio de Boca Juniors, y se cierra con una cena en la calle Defensa, uno de los polos gastronómicos y nocturnos más pintorescos de la ciudad. El segundo día está dedicado a una faceta más elegante y cultural de Buenos Aires. La visita comienza en Recoleta, con su famoso cementerio donde descansan figuras clave de la historia argentina. Muy cerca, el Museo Nacional de Bellas Artes ofrece una de las colecciones más importantes del país, ideal para una pausa cultural. Por la tarde, el plan se traslada a Palermo Soho, un barrio moderno y vibrante, repleto de cafés, tiendas de diseño y propuestas gastronómicas, que también resulta perfecto para cerrar el día con una buena cena. El tercer día propone un recorrido por algunos de los íconos más reconocibles de la ciudad. El punto de partida es el Teatro Colón, considerado uno de los teatros líricos más importantes del mundo, y sus alrededores, donde aparecen el Obelisco y la siempre activa avenida Corrientes. Luego, el paseo continúa por la zona de Retiro, con sus edificios históricos y áreas comerciales, y finaliza en Puerto Madero, el barrio más moderno de Buenos Aires, ideal para pasar la tarde junto al río y disfrutar de una cena con vistas abiertas y un ambiente más relajado.