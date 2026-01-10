Cuáles son las mejores actividades para hacer en Buenos Aires si solo tenés 3 días

- Te compartimos un itinerario que combina historia, cultura, barrios tradicionales, zonas modernas y propuestas gastronómicas en solo tres jornadas.
- Día 1: Recorrido por Plaza de Mayo, Casa Rosada, Cabildo y Manzana de las Luces, seguido de una caminata por San Telmo y una visita a La Boca, con cierre gastronómico en la calle Defensa.
- Día 2: Visita al barrio de Recoleta, su cementerio y el Museo Nacional de Bellas Artes, con tarde y noche en Palermo Soho entre cafés, tiendas y restaurantes.
- Día 3: Paseo por el Teatro Colón, el Obelisco y la avenida Corrientes, seguido de un recorrido por Retiro y una tarde en Puerto Madero.
Buenos Aires es una ciudad que nunca se agota, pero cuando el tiempo es limitado, saber elegir qué hacer puede marcar la diferencia entre una visita apurada y una experiencia realmente memorable. Con solo tres días por delante, la planificación se vuelve clave para combinar los grandes clásicos del Turismo con algunas joyas menos obvias, sin perder de vista el ritmo propio de una de las capitales más vibrantes de América Latina.