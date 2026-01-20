El bar de vinos de zona norte que transporta a España en un solo bocado De los creadores de una pastelería top especializada en la tarta de queso española, llega Joaquín Vasco Wine Spot, un nuevo espacio que homenajea el vino y las tapas ibéricas con una selección deluxe, en el corazón de Nordelta. Por + Seguir en







Un emprendimiento de espíritu europeo y destino obligado para los amantes del vino

A fines de diciembre abrió sus puertas Joaquín Vasco Wine Spot en el Chateau Portal de Nordelta, un emprendimiento de espíritu europeo y destino obligado para los amantes del vino, la gastronomía de alto nivel y los ambientes elegantes y sofisticados. Una experiencia cuidada, ideal para reuniones formales y encuentros distendidos. Detrás del proyecto está Joaquín Vasco, la reconocida pastelería premium que conquistó Buenos Aires con su versión de la tarta de queso española y sus diferentes versiones adaptadas al gusto local.

Al ingresar, destaca una ambientación cálida y atemporal, a partir de ciertos materiales que resaltan en la decoración: madera, granito y elementos calcáreos que aportan textura y carácter al lugar. Cada espacio invita a una pausa descontracturada e íntima: desde sus mesas al aire libre y dos barras en el nivel inferior para grupos pequeños, hasta los sectores de su planta alta, donde el clima se vuelve más íntimo. Allí se despliegan dos sectores disponibles únicamente con reserva: uno con una mesa para degustaciones y eventos especiales, y otro cerrado, con sillones, que refuerza la idea de privacidad y confort.

Joaquín Vasco Wine Spot 4 horizontal Dónde queda Joaquín Vasco Wine Spot Ubicado en Pasaje del Ciudadano 45, Chateau Portal, Nordelta, está abierto de miércoles a domingos de 16 a 23.

Qué se puede pedir en Joaquín Vasco Wine Spot En Joaquín Vasco Wine Spot, la propuesta gira en torno a una vinoteca especializada en etiquetas exclusivas y de alta gama, con una curaduría que prioriza bodegas mendocinas y proyectos innovadores, difíciles de encontrar en el circuito tradicional. Además de vinos por copa, también se puede pedir otras bebidas, como gin tonic.

En el plano gastronómico, el menú se estructura a partir de tapas españolas de edición limitada, que rotan según la temporada y la disponibilidad de productos: tartín de cebolla caramelizada, queso parmesano y champiñones; aceitunas ibéricas, ventresca, gazpacho, pan tomaca, jamón bellota y selección de quesos, brie o camembert, ambos con miel trufada.

Joaquín Vasco Wine Spot 6 horizontal Para cerrar el recorrido, ofrecen dulces típicos, como natillas y arroz con leche, además de las tartas de Joaquín Vasco de edición limitada. En síntesis, Joaquín Vasco Wine Spot es el lugar indicado para encuentros donde el vino, la cocina y el tiempo compartido se disfrutan sin estridencias. Joaquín Vasco Wine Spot 3 Cómo llegar a Joaquín Vasco Wine Spot Es de fácil acceso en automóvil, a través de la Autopista Panamericana, ramal Pilar, acceso Tigre.