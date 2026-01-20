20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El bar de vinos de zona norte que transporta a España en un solo bocado

De los creadores de una pastelería top especializada en la tarta de queso española, llega Joaquín Vasco Wine Spot, un nuevo espacio que homenajea el vino y las tapas ibéricas con una selección deluxe, en el corazón de Nordelta.

Por
Un emprendimiento de espíritu europeo y destino obligado para los amantes del vino

Un emprendimiento de espíritu europeo y destino obligado para los amantes del vino

A fines de diciembre abrió sus puertas Joaquín Vasco Wine Spot en el Chateau Portal de Nordelta, un emprendimiento de espíritu europeo y destino obligado para los amantes del vino, la gastronomía de alto nivel y los ambientes elegantes y sofisticados. Una experiencia cuidada, ideal para reuniones formales y encuentros distendidos. Detrás del proyecto está Joaquín Vasco, la reconocida pastelería premium que conquistó Buenos Aires con su versión de la tarta de queso española y sus diferentes versiones adaptadas al gusto local.

Una carta anclada en sabores reconocibles, pensada para compartir y quedarse.
Te puede interesar:

Vermut al aire libre y platos con historia en el corazón de Almagro

Al ingresar, destaca una ambientación cálida y atemporal, a partir de ciertos materiales que resaltan en la decoración: madera, granito y elementos calcáreos que aportan textura y carácter al lugar. Cada espacio invita a una pausa descontracturada e íntima: desde sus mesas al aire libre y dos barras en el nivel inferior para grupos pequeños, hasta los sectores de su planta alta, donde el clima se vuelve más íntimo. Allí se despliegan dos sectores disponibles únicamente con reserva: uno con una mesa para degustaciones y eventos especiales, y otro cerrado, con sillones, que refuerza la idea de privacidad y confort.

Joaquín Vasco Wine Spot 4 horizontal

Dónde queda Joaquín Vasco Wine Spot

Ubicado en Pasaje del Ciudadano 45, Chateau Portal, Nordelta, está abierto de miércoles a domingos de 16 a 23.

Qué se puede pedir en Joaquín Vasco Wine Spot

En Joaquín Vasco Wine Spot, la propuesta gira en torno a una vinoteca especializada en etiquetas exclusivas y de alta gama, con una curaduría que prioriza bodegas mendocinas y proyectos innovadores, difíciles de encontrar en el circuito tradicional. Además de vinos por copa, también se puede pedir otras bebidas, como gin tonic.

En el plano gastronómico, el menú se estructura a partir de tapas españolas de edición limitada, que rotan según la temporada y la disponibilidad de productos: tartín de cebolla caramelizada, queso parmesano y champiñones; aceitunas ibéricas, ventresca, gazpacho, pan tomaca, jamón bellota y selección de quesos, brie o camembert, ambos con miel trufada.

Joaquín Vasco Wine Spot 6 horizontal

Para cerrar el recorrido, ofrecen dulces típicos, como natillas y arroz con leche, además de las tartas de Joaquín Vasco de edición limitada.

En síntesis, Joaquín Vasco Wine Spot es el lugar indicado para encuentros donde el vino, la cocina y el tiempo compartido se disfrutan sin estridencias.

Joaquín Vasco Wine Spot 3

Cómo llegar a Joaquín Vasco Wine Spot

Es de fácil acceso en automóvil, a través de la Autopista Panamericana, ramal Pilar, acceso Tigre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el restaurante festivo de la costanera que transforma la cena en una noche completa

El restaurante festivo de la Costanera que transforma la cena en una noche completa

Uno de esos restaurantes que forman parte del paisaje cotidiano de la zona norte.

El restaurante de zona norte que mantiene viva la tradición española desde hace más de dos décadas

Las milanesas son uno de los platos más elegidos en el bodegón. 

El bodegón barato de Buenos Aires con tintes futboleros para ir en el verano 2026

Los sorrentinos tienen su origen en Mar del Plata.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que tienen sorrentinos de carne espectaculares

El alfajor de milanesa es viral en redes.

El bodegón de Buenos Aires que se destaca por su "alfajor de milanesa" delicioso

El restaurante tiene exquisita comida casera, porciones abundantes y sabores clásicos.

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene más de cuatro décadas y su asado es una locura

Rating Cero

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Compartieron unas vacaciones a la vista de todos y formalizaron el vínculo.

Verano romántico: quién es Noe Antúnez, la nueva pareja del Tucu López

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
play

De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Hace 26 minutos
play
Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Hace 29 minutos
play
Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Hace 30 minutos
La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

Hace 32 minutos
Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Hace 33 minutos