El bar bueno y barato de Buenos Aires que tiene toda la onda

Oh No! Lulu logró fusionar la cocina hawaiana con toques asiáticos e internacionales,

Entre los barrios de Palermo y Villa Crespo, se encuentra un particular restaurante con ambiente tropical que sorprendió a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y atrae visitantes de todas partes. Gracias a su decoración y a su buena comida y los cócteles exóticos, Oh No! Lulu, se convirtió en el lugar del momento para disfrutar la noche.