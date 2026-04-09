9 de abril de 2026 Inicio
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El artículo que reemplaza al microondas: descongela alimentos en muy pocos minutos

Nuevos dispositivos hacen más simples las tareas diarias en el hogar.

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La rapidez y la textura final marcan la diferencia en cada preparación.

La rapidez y la textura final marcan la diferencia en cada preparación.

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  • La freidora de aire gana terreno en las cocinas por su rapidez y capacidad para cocinar sin exceso de aceite.

  • Permite descongelar y recalentar alimentos conservando mejor la textura que otros métodos tradicionales.

  • Su funcionamiento con aire caliente logra resultados más crocantes y uniformes en distintos platos.

  • Existen otras alternativas para descongelar, aunque la tendencia apunta a soluciones más prácticas y eficientes.

La forma de descongelar y preparar alimentos en casa está atravesando un cambio marcado por la incorporación de nuevos electrodomésticos. Entre estos, la freidora de aire se ubica como una de las opciones más elegidas por su practicidad y resultados en poco tiempo.

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Durante años, el microondas fue el recurso más habitual para descongelar carne o calentar comidas. Sin embargo, su uso suele afectar la textura de los alimentos, ya que puede cocinarlos de manera desigual. En este marco, la air fryer aparece como una herramienta más versátil que permite resolver varias tareas con mejores resultados.

Este avance en la cocina cotidiana responde a una búsqueda por lograr preparaciones rápidas sin resignar calidad. La posibilidad de trabajar con diferentes tipos de alimentos y obtener una cocción más pareja explica por qué este electrodoméstico empieza a ocupar un rol central.

Carne freidora de aire

El método viral que descongela la carne en pocos minutos.

La freidora de aire utiliza un sistema de circulación de aire caliente a gran velocidad que permite trabajar los alimentos de manera uniforme. En el caso de productos congelados, este proceso hace más fácil una descongelación progresiva sin alterar su estructura, evitando que se cocinen por fuera mientras permanecen fríos en el interior.

A diferencia del microondas, que puede modificar la textura y dejar zonas más secas o gomosas, este aparato logra mantener las propiedades originales de la carne. Esto es importante para quienes buscan conservar jugosidad y calidad al momento de cocinar. Otro punto destacado es la rapidez. Si bien el tiempo puede variar según el tamaño o grosor del corte, el sistema de calor envolvente acelera el proceso y permite que la carne alcance una temperatura adecuada en pocos minutos, lista para su preparación posterior.

Carne Freidora de aire

Además, la freidora de aire no se limita a descongelar, ya que también permite cocinar directamente, dorar y generar una superficie crocante, lo que la convierte en una opción más completa dentro de la cocina diaria.

En paralelo, surgieron otras alternativas como las bandejas de descongelación rápida, que funcionan sin electricidad mediante materiales conductores que absorben el frío y aceleran el proceso. Estas opciones también permiten reducir tiempos sin modificar la calidad del alimento. Por otro lado, el horno de convección también es considerada como otra herramienta que distribuye el calor de forma pareja mediante un ventilador, logrando resultados homogéneos. Aun así, la practicidad y versatilidad de la freidora de aire la mantienen como una de las elecciones más destacadas en la actualidad.

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