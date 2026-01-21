Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño ¿Por qué nos cuesta tanto dejar atrás el pasado? Entender la diferencia entre lo que ocurrió y el "rumiar" constante es el primer paso para sanar el cuerpo y la mente. Cómo transformar una herida en una oportunidad de aprendizaje. Por Claudio María Domínguez + Seguir en







El dolor es un maestro claro y provocador que ayuda a que tu pena ya no siga convirtiéndose en sufrimiento. Sabemos que dolor es lo que pasó, y sufrimiento, aquello que surge cuando no logramos liberar al dolor y seguimos machacando en el tema, rumiando, sin resolverlo, preguntándonos por qué Dios nos hizo esto y lo otro, o por qué el mundo nos persigue.

El sufrimiento es aquel dolor que nos expone una visión que no nos permitimos olvidar y con la que seguimos enfermando y enfermando celularmente el cuerpo, sin aceptar que quedó en el pasado y lo nuestro es vivir aquí y ahora. Cuando el dolor no se resuelve, puede desembocar en rencor, ira, resentimiento, deseos de venganza, violencia, depresión, etc.

Recordemos que para superar el dolor tenemos dos opciones: Podemos continuar con esa carga de pensamientos y emociones agotadoras cada día de nuestra vida, insistiendo en ejercer el rol de actor secundario, aferrándonos a lo que alguna vez nos provocaron o la vida nos procuró y transformarnos en una sombra patética.

O aceptar lo que pasó, liberar el dolor y recomenzar con un nuevo estado de conciencia. En tus manos, tu mente y tu corazón se haya la respuesta que te impulsa a saber cómo armonizar tu vida. A veces podemos solos, pero muchas veces necesitamos la ayuda de un buen profesional.

Todo recurso es señal de amor propio y de querer seguir adelante. No olvidemos que el planeta es como una escuela a la venimos a aprender, a crecer, a hacernos fuertes.