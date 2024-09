Día de la primavera: un recorrido por los mejores bares y restaurantes para festejar

Carmen es un pastificio que se encuentra en una de las esquinas más lindas de Palermo. El cocinero rosarino Nacho Feibelmann, ex MasterChef, es uno de sus dueños y quien comanda la cocina, que se caracteriza por una singular influencia de sabores londinenses, como es el caso de la fusión de los cítricos emulsionados con la manteca.

La propuesta: Este Día de la Primavera lo celebrarán con un plato que sólo se servirá este día y consta de una pasta en forma de rosa, rellena de ricota, arvejas y ralladura de limón, con masa de remolacha, cinco en total, y crearán en el plato un ramo de rosas. Para maridar ofrecen una carta de vinos realizada por la sommelier Sorrel Moseley Williams, con una propuesta de más de 20 etiquetas de variados estilos, como Pét-Nat, naranjos, rosados, y una pequeña selección de blancos y tintos. Para terminar, proponen dos postres: ananá con crumble especiado, yogur y piel picante; y el imbatible queso y dulce.

Dónde: Gurruchaga 1426, Palermo.

EL GALPÓN DE TACUARA

Bajo la dirección del brewmaster Gabriel Furnari, esta cervecería artesanal suma a sus canillas estilos originales y variedades clásicas, elaboradas a partir de ingredientes de primera calidad y procesos artesanales rigurosos. En los locales cuentan con 16 canillas y una amplia pizarra que exhibe hamburguesas artesanales, sándwiches, pizzas, ensaladas, milanesas y panchos para acompañar.

La propuesta: Para los días primaverales por venir se suma la nueva Hoppy Tacu. Esta lupulada se distingue por su ligereza y bajo contenido alcohólico, tiene un cuerpo liviano, es cristalina, dorada y destaca por su sabor frutal e intenso aroma. Para completar la experiencia, de lunes a domingo ofrecen una promoción especial de 2x1 en pintas seleccionadas, como la reconocida Irish Red Ale, una cerveza rojiza, ligera y equilibrada.

Dónde: Honduras 5560, Palermo; Av. Juramento 2781, Belgrano; Av. Francisco Beiró 3410, Villa Devoto. Más sucursales en San Fernando, Pacheco, Escobar y Rosario.

CLUB DE LA BIRRA

El Club de la Birra cuenta con cuatro locales en Buenos Aires, que invitan a disfrutar de 13 estilos de cerveza de los mejores productores del país y una gran oferta de cócteles. Su cuidada carta incluye una gran variedad para todos los gustos, que se acompañan de contundentes hamburguesas artesanales, ribs, sándwiches, pizzas y platos vegetarianos o veganos.

La propuesta: Junto a su pizarra cervecera, que exhibe diferentes estilos de los mejores productores del país, como Bierhaus, Minga, Mur y Peñón del Águila, este Día de la Primavera ofrecerá, desde las 18 h, un happy hour especial, acompañado de DJ set y divertidos juegos como beer pong. Además, en las sedes de San Isidro y Colegiales habrá aros de basquet con premios sorpresa.

Dónde: en Pres. Roberto M. Ortiz 1871, Recoleta; Av. Pedro Goyena 60, Caballito; Zapiola 131, Colegiales; Av. Márquez y Av. Fleming, Hipódromo de San Isidro.

BILBO CAFÉ

Bilbo cuenta con cuatro locales bien cancheros, con mesas al aire libre, para ir a probar café de especialidad de blend colombiano (de cuerpo medio-alto, acidez media y notas de nuez y cacao), y acompañar con una propuesta gastronómica variada y original, donde se destaca su pastelería de autor. La carta incluye desayunos, platos para el almuerzo y la cena, brunch, meriendas y hasta tardes de After Coffee. El menú también está disponible para take away.

La propuesta: Este 21 de septiembre ofrecerán el brunch Primavera, que incluye 2 latte o capuccinos con arte latte floral, 2 mini jugos de naranja, 2 Ramazzoti Spritz, 2 mini yogures con frutas y granola, un bagel con huevos revueltos, bacon y cheddar, un avocado toast y un alfajor de almendras por $32 000. El brunch se podrá pedir en sus cuatro locales y, además, las sucursales de Villa Crespo y Villa Urquiza lucirán sus vidrieras renovadas, intervenidas con motivos primaverales del artista Gonzalo Segui. La promoción también va a estar disponible para take away. Para encargos, ingresar al link de la biografía de su perfil en Instagram y escribir al WhatsApp del local más cercano.

Dónde: Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; y Junín 1930, Centro Cultural Recoleta, Recoleta.

IL GIARDINO ROMAGNOLI

Este clásico de la Recoleta deslumbra con su variada oferta gastronómica, auténticamente italiana, con platos como carpaccio de lomo, melanzane alla parmigiana y ensaladas frescas. Los antipastos también son protagonistas, con opciones como langostinos crocantes, albóndigas a la italiana y ostras gratinadas. El ambiente es elegante y acogedor, ideal para una noche inolvidable. Para adaptarse a diferentes preferencias, ofrecen mesas techadas, sectores cubiertos para celebraciones y domos con mesas privadas, garantizando una experiencia única en este día especial.

La propuesta: El rooftop de Il Giardino Romagnoli se transforma en un escenario festivo en el Día de la Primavera, con un DJ Set en vivo que llena la terraza de 600 metros cuadrados de ritmo y energía. Con sus impresionantes vistas de la ciudad, en esta ocasión se viste de gala con enredaderas, luces cálidas y una gran barra. Ideal para disfrutar de la coctelería italiana clásica y de autor toma el centro del escenario, destacando opciones como el Negroni y el Spritz.

Dónde: Carlos Pellegrini 1576, Retiro; Posadas 1017, Retiro.

BULEBAR

En el corazón de Saavedra se encuentra Bulevar, cuya especialidad es la coctelería, que se acompaña de una propuesta de street food internacional, un atractivo combo para pasarle bien entre amigos o en pareja. El ambiente industrial y psicodélico del bar invita a una experiencia diferente, ideal para pasar una noche inolvidable.

La propuesta: El sábado 21 Bulebar se transforma en un epicentro de ritmo y diversión con la llegada de la primavera. A partir de las 22 horas, la noche cobra vida con la música electrónica del DJ, que mezcla ambient, house, chill y tecno, creando el ambiente perfecto para disfrutar del deck y del patio trasero, adornado con murales psicodélicos.

Dónde: Avenida García del Río 2969, Saavedra.

BLOSSOM

Los locales de Blossom, ubicados en zona norte y oeste, convocan por su gastronomía y también por sus amplios espacios al aire libre, con patios y terrazas decorados con una exuberante vegetación y una iluminación tenue, lo que crea un ambiente distendido y agradable para disfrutar en compañía.

La propuesta: En el Día de la Primavera, el chef Jonathan Zapata ofrecerá una ensalada fresca, con flores comestibles. Esta propuesta está compuesta por hojas verdes, tomates cherry, hortalizas al vapor, arvejas, flores de colores y una variedad de quesos marinados, ideal para celebrar la estación. Para acompañar, se puede optar por una selección de cócteles clásicos, como el Gin Tonic Botanic (gin, tónica y anís estrellado), o cervezas artesanales de diversos estilos, como IPA, Honey o Cream Ale.

Dónde: Edison 10, Martínez; Av. Maipú 2501, Olivos; Av. del Libertador 16246, San Isidro; Constitución 1002, San Fernando; Carlos Casares 961, Castelar.

WILLIAMSBURG

Seleccionada como una de las mejores de la ciudad en 2017, la famosa hamburguesería porteña, que cuenta con tres sucursales, se afianza como una experiencia única que respeta este clásico norteamericano. Extendido en todo el mundo, se caracteriza por respetar el tradicional estilo newyorker, con una pizca de modernidad.

La propuesta: Este viernes 20 de septiembre desde las 18, en el Mes del Estudiante y el Día de la Primavera, Williamsburg y Soulmax preparan el “Burga Champions League”, un original challenge donde diez colegios colegios secundarios elegidos por la casa hamburguesera formarán parte de un desafío por el “bajón” de su fiesta de egresados. Habrá diferentes etapas y sólo un curso ganador. Todavía pueden participar a través de su cuenta de instagram oficial, indicando nombre del colegio, zona y cantidad de alumnos.

Dónde: En su sede al aire libre de Avenida Del Libertador 3883, Paseo de la Infanta. Palermo.

OLYMPO SKY BAR

La propuesta: El único roof top de Buenos Aires con vista 360°, abrirá en un horario especial, a las 16 horas, para celebrar la primavera. Habrá DJs en vivo, 2x1 en gin tonic de 16 a 20 y muchas sorpresas.

Dónde: Piso 31 de Lex Tower, Av. Corrientes 1464.

Moretti Gin Bar

La propuesta: este sábado habrá 2x1 en los tragos de autor MORETTI gin & La Fuerza vermu. Dj sessión de 21:30 a 23:30. Degustación gratuita de gin tonic durante todo el día.

Dónde: Av. Olázabal 1780 (paseo Vía Viva, Bajo Belgrano, CABA).