Día de la Empanada: 6 opciones para ir a comer

Picsa resto empanada frita de carne asada

La empanada: todas sus variedades las hacen al gusto local, fritas y bien cargadas. La de tapa de asado cocido a la leña es imperdible. La carne queda muy tierna y sabrosa, y se complementa con cebolla, verdeo y huevo duro. Sale bien dorada, crocante y con un relleno muy jugoso.

Dónde probarla: en Nicaragua 4896, Palermo.

Más información en Instagram: @picsa_ba

MIL Y PICO

Esta pizzería tiene el sello del chef Danilo Ferraz, reconocido por su ingenio y versatilidad. En este local, su propuesta de pizzas a la parrilla se complementa con empanadas fuera de serie, inspiradas en sabores de diferentes cocinas del mundo.

Mil y Pico resto empanadas

La empanada: ofrece 15 sabrosas variedades, pero la favorita es la empanada Barcelona, que viene con un relleno bien contundente a base de calamar, mejillones, camarones y vegetales, todo envuelto en una masa casera con tinta de calamar.

Dónde probarla: en Av. de Los Incas 5499, Parque Chas y Av. Dorrego 1194, Chacarita.

Más información en Instagram: @mil.y.pico

JORNAL

Ubicado en Saavedra, este lugar se hace notar no solo por su cuidada panadería de masa madre y croissanterie, sino también por sus pastas artesanales y opciones de rotisería. Toda su carta se puede compartir en un pintoresco salón y en mesitas sobre la vereda. También se puede realizar take away.

Jornal resto empanadas

La empanada: dentro de la sección de rotisería, resaltan sus empanadas caseras, con una masa de elaboración propia y rellenos de gran calidad. Hay más de 10 opciones, cada una con un toque distintivo, pero la más solicitada es la de jamón cocido natural con queso azul y mozzarella. Un clásico siempre vigente, con una vuelta de tuerca.

Dónde probarla: en García del Río 2802, Saavedra.

Más información en Instagram: @jornalcocina

TOMASSO

Con locales en CABA, Gran Buenos Aires y en el interior del país, el diferencial de esta clásica marca de pizzas y empanadas es su gran variedad de productos, de muy buena calidad y a precio amigo.

Tomasso resto empanadas

La empanada: entre sus 13 sabores, destaca la empanada “10”, una receta dedicada a los Campeones del Mundo que lleva carne cortada a cuchillo seleccionada por Frigorífico Los Prados, huevo duro, morrón, tomate natural, cebolla y ajo. La condimentan con ají molido, comino, pimienta negra molida y un toque de pimentón español ahumado.

Dónde probarla: en Agüero 1955, Recoleta, y más sucursales

Más información en Instagram: @tomassopizzaok

MERCADO DE LOS CARRUAJES

Este paseo gastronómico ubicado en lo que supo ser la cochera presidencial cuenta con más de 20 locales que brindan propuestas de alto nivel. Hay opciones de cocina cosmopolita, pastelería, coctelería, cafetería y hasta un mercado de productos Premium, nacionales e internacionales. Todo se puede consumir ahí mismo o pedir para llevar.

Mercado de los Carruajes Amazonia resto Empanadas

La empanada: entre los diferentes spots está Amazonia, un lugar de cocina latinoamericana fusión donde elaboran unas tentadoras empanadas fritas de salmón confitado al horno con jengibre y cebolla. Se sirven en una masa suave, de receta tradicional, y resultan muy crocantes por fuera y jugosas por dentro.

Dónde probarla: en Leandro N. Alem 852, Retiro.

Más información en Instagram: @mercadodeloscarruajes

PUNTO MONA

En Chacarita se encuentra este bar de una de las figuras más destacadas dentro del mundo de la coctelería argentina: Mona Gallosi. Acá, propone una coctelería de autor del más alto nivel y platitos para acompañar. La propuesta es ideal para quienes busquen comer rico y relajarse en una noche porteña diferente.

La empanada: para tapear, una buena propuesta es la Trilogía Clásica que incluye empanadas fritas tipo copetín, rellenas con carne de osobuco, provoleta y cebollas. El plato se completa con croquetas de morcilla y buñuelos de humita.

Dónde probarla: en Fraga 93, Chacarita.

Más información en Instagram: @puntomona.bar