Día del Amigo: 6 planes con menúes especiales y cervezas de regalo para festejar este 20 de julio

Martinelli (19)

Además, para compartir, se recomiendan diferentes combos de desayuno, merienda o brunch, como el Bruch Alla Grande que trae dos infusiones, dos jugos de naranja, piattino de jamón y queso, avocado toast, huevos revueltos, tostadas de pan casero, budín, porción de torta del día y un cornetto planchado. Los cafés, acá se preparan con granos de Segafredo.

Dónde: en Iberá 2484, Núñez; Conde 1001, Colegiales; Malabia 1779, Palermo; Av. Dr. Honorio Pueyrredón 874, Caballito y Leandro N. Alem 852 (Mercado de Carruajes), Retiro.

TAPAS Y COCKTAILS EN BILBAO

Ideal para salir a picar algo entre amigos, en el restaurante español Bilbao servirán un “tour de tapas” que por $12 000 incluye una pinta de cerveza Heineken, buñuelo de acelga, croqueta de jamón ibérico, rabas, jamón ibérico al corte y hummus.

Bilbao Tapas

El sábado también tendrán cócteles fuera de carta realizados con vino espumoso Chandon: Supernova (Chandon Extra Brut, jugo de pomelo y syrup de pomelo), Starlight (Chandon Rosé, granadina, syrup de jengibre y flor de hibiscus) y The Sky Is The Limit (Chandon Délice, syrup de ananá, infusión de frutilla y menta). Para seguir los brindis y continuar probando distintas tapas de la carta.

Dónde: en Thames y Costa Rica, Palermo.

JUEGOS DE MESA, VERMÚ Y PLATOS CASEROS EN OSTENDE

En Ostende, de 17 a 21 h ofrecerán juegos de mesa para divertirse entre amigos mientras se disfrutan las opciones de la carta.

Ostende 2

Este lugar se inspira en la cocina de las abuelas y los bodegones de la costa, por lo que en su menú hay meriendas sabrosas, opciones para picar con vermú o aperitivos y platos bien caseros, como milanesa a la napolitana, suprema a la suiza, canelones de verdura con bechamel y fettuccini con albóndigas.

Dónde: en Virrey Loreto 3303, Colegiales.

ANTIPASTOS Y HAPPY HOUR EN IL GIARDINO ROMAGNOLI

Para la tarde, un buen plan es ir a la Recova de Posadas y visitar el moderno restaurante Il Giardino Romagnoli o su imponente rooftop. Allí, de 18 a 20 h habrá 2x1 en cerveza Stella Artois tirada, gin tonic, Aperol, Campari y Fernet.

Il Giardino Romagnoli - tabla de quesos y chacinados

El brindis se podrá acompañar con pizzas caseras, antipastos y picadas como la tabla italiana que trae variedad de brusquetas, involtini de verdura, escabeches y conservas. En la terraza, además, a partir de las 23 h DJ Zulu pasará música para bailar hasta la madrugada.

Dónde: en Carlos Pellegrini 1576 (Il Giardino Romagnoli) y Posadas 1017 (Terraza Romagnoli, Retiro.

CERVEZAS DE REGALO PARA GRUPOS EN MARADONA (10)

Los grupos de cuatro amigo/as o más que festejen en Maradona(10), el restaurante dedicado al ídolo del fútbol, recibirán once (11) porrones de cerveza Heineken para brindar a lo grande.

MARADONA (10)

Mientras, se podrán probar platos inspirados en la vida deportiva y personal de Diego Maradona, como las Mollejas del ‘86 (con aguachile de tomates, totopos, palta tatemada y pickles jalapeños), la Provoleta Cebollitas (con chutney de tomates, cebollas, kale y limón) o la Mila de la Tota (milanesa de bife de chorizo marinado, rebozado en panko y queso parmesano). El local está ambientado con murales, fotos, camisetas y más memorabilia del Diego.

Dónde: en Juramento 1700, Belgrano.

SUSHI EN CASA O EN SUSHICLUB

Los grupos fans del sushi podrán aprovechar el combinado SushiClub que tanto el viernes 19 como el sábado 20 de julio se ofrecerá con un 40 % de descuento para consumir en sus elegantes restaurantes o bien pedir para llevar.

SushiClub

Incluye algunas de las piezas favoritas de la marca, como el roll Buenos Aires, el Placer Real, el Philadelphia y los niguiris de salmón, entre otros. El beneficio estará disponible en las opciones de 30, 45 y 60 piezas.

Dónde: en Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero y más sucursales en CABA, GBA e Interior del país.