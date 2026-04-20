Descubrí Salta: el pueblo conocido por sus artesanías y es considerado como "la cuna del poncho salteño"

En el corazón de los Valles Calchaquíes, un pequeño poblado atrae a los viajeros por sus tradiciones ancestrales y la tranquilidad de su llamativo paisaje.

Para el viajero que llega a Salta en este 2026, Seclantás se alza como uno de los tesoros más auténticos de la región. Reconocido oficialmente como la "Cuna del Poncho Salteño" , este pueblo no es solo un destino turístico, sino un santuario de la tradición textil.

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Los artesanos locales continúan transformando la lana en verdaderas obras de arte, utilizando técnicas que han pasado de generación en generación desde hace siglos. Visitar este lugar es una invitación a sumergirse en una cultura ancestral que se mantiene viva en cada rincón.

Además, este punto en el mapa tuvo cierta relevancia histórica en la lucha por la independencia de Argentina, por lo que varias áreas del pueblo de Seclantás fueron declaradas como Sitio Histórico Nacional . Para los amantes de la historia y las tradiciones nacionales, es una propuesta ideal.

La actividad principal es, indudablemente, visitar el Camino de los Artesanos . Ubicado a las afueras del pueblo, en el paraje El Colte , se encuentra una serie de viviendas donde los tejedores trabajan a la vista del público. Allí se puede observar el proceso completo de creación del poncho salteño: desde el teñido de la lana con productos naturales hasta el tejido en grandes telares de madera.

Además del atractivo textil, Seclantás invita a un recorrido arquitectónico . Su plaza principal, sombreada y tranquila, está custodiada por la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen , una joya colonial que data del siglo XIX con paredes de adobe blanco que resaltan contra el cielo azul.

Caminar por sus calles permite apreciar la conservación de las fachadas originales, lo que le ha valido ser declarado "Lugar Histórico Nacional", ofreciendo rincones fotográficos inigualables. En este recorrido por la historia, se puede conocer la Plaza La Junta, donde se convocó la Primera Junta Vallista en 1814 para auxiliar a Belgrano en la batalla de Vilcapugio y Ayohuma en Tucumán.

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Además, para los amantes de la aventura, los alrededores ofrecen atractivos naturales impactantes como las Cuevas de Acsibi. Se trata de un valle de formaciones geológicas de color rojo intenso que regalan una postal que parece de otro planeta. La excursión requiere de guías locales y un vehículo 4x4, culminando en caminatas entre cañones y cavernas que ofrecen un contraste absoluto con la paz del pueblo. Seclantás es una gran opción para explorar la naturaleza salvaje de Salta.

Dónde queda Seclantás

Este pintoresco pueblo se encuentra ubicado en el centro de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta. Está situado a orillas del río Calchaquí, a unos 158 kilómetros de la capital provincial y a tan solo 18 kilómetros de la localidad de Molinos.

Cómo llegar a Seclantás

Seclantás Cuevas de Acsibi

Para llegar a Seclantás desde la Ciudad de Salta en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 68 hacia el sur y luego desviarse por la mítica Ruta Nacional 40 hacia el norte. El trayecto más espectacular incluye el paso por la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones a través de la Ruta Provincial 33.

Se trata de un trayecto de aproximadamente 160 kilómetros que se tarda alrededor de 5 horas en recorrer. El camino ofrece algunos de los paisajes más bellos del país; es recomendable manejar con precaución debido a los tramos de ripio y las curvas de montaña características del norte del país.

En cuanto a otras opciones, existen servicios de colectivos interurbanos que parten desde la terminal de Salta Capital con destino a Cachi o Molinos, haciendo parada en Seclantás. Sin embargo, las frecuencias suelen ser limitadas.