De qué manera podés "invertir" en tu felicidad según un estudio de Harvard

El profesor del curso de felicidad de la universidad estadounidense revela siete recomendaciones para incrementar tu alegría y no se trata de dinero.

Expertos nos aseguran que el dinero no compra la felicidad, sin embargo, se puede 'invertir' en la propia y no necesariamente se trata de tener plata. Ante este escenario, especialistas de la universidad de Harvard no explican cuáles son las claves para ser feliz.