De qué forma podés reducir el estrés en solo 3 pasos según la inteligencia artificial La IA analizó distintos estudios y sugiere algunas prácticas simples, que pueden convertirse en hábitos, como la respiración profunda, caminatas breves y visualización positiva para el bienestar diario.







Un mètodo de respiración profunda ayuda a conseguir la calma rápidamente.

Vivimos en un mundo que parece acelerar sin pausa: la tecnología y las redes sociales ocupan gran parte de nuestro tiempo, generando estrés y ansiedad. Sin embargo, la Inteligencia artificial (IA) propone tres hábitos simples y efectivos para equilibrar esta vorágine y mejorar el bienestar emocional.

El primero es la respiración profunda guiada, una técnica que activa el sistema parasimpático y ayuda a bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Según la IA, “inhalar lentamente por la nariz, retener el aire unos segundos y exhalar de forma controlada activa el sistema parasimpático, reduciendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial”. Esta práctica, común en disciplinas como el yoga, puede realizarse en cualquier momento del día, ya sea en el trabajo, antes de dormir o incluso en el transporte público. La IA analizó distintos estudios y sugiere algunas prácticas simples, que pueden convertirse en hábitos, como la respiración profunda, caminatas breves y visualización positiva para el bienestar diario.

Cómo reducir el estrés según la inteligencia artificial Para optimizar sus efectos, la IA recomienda seguir el patrón 4-7-8: inhalar durante 4 segundos, mantener la respiración por 7 y exhalar lentamente en 8 segundos. Basta con repetirlo cuatro veces para sentir una calma inmediata. "No es tan difícil", aseguran, destacando que esta técnica es uno de los hábitos más rápidos y efectivos para calmar el sistema nervioso.

El segundo hábito es una caminata breve al aire libre. Caminar entre 5 y 10 minutos en un espacio natural o simplemente al aire libre ayuda a despejar la mente y oxigenar el cuerpo. La IA señala que no se trata de hacer ejercicio intenso, sino de moverse con conciencia, observando el entorno y respirando con tranquilidad.

Un dato clave que aporta la tecnología es que una caminata corta puede disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, hasta un 15% en menos de diez minutos. Además, visualizar escenarios tranquilos durante la caminata potencia la sensación de relajación y bienestar.

Finalmente, la visualización positiva o imaginación guiada es la tercera práctica recomendada. Consiste en cerrar los ojos y recrear mentalmente un lugar pacífico, como una playa, un bosque o una habitación segura, involucrando todos los sentidos: sonidos, aromas y texturas.