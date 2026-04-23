La Corte Suprema analizará la tutela de los glaciares como sujetos de derecho

La Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina y la Asociación Foro Ecologista de Paraná presentaron una demanda para garantizar la inmutabilidad de la Ley de Glaciares. "Defender los glaciares es defender la vida", sostuvieron.

La Asociación Americana de Juristas (Rama Argentina) y el Foro Ecologista de Paraná presentaron el pasado 8 de abril un amparo histórico ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acción judicial busca garantizar la protección permanente de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados fuentes esenciales de agua y vida en la región de la Patagonia.

Alerta en Japón por un sismo de gran escala: activaron el alerta de tsunami y ordenaron evacuaciones

El planteo judicial se da en un contexto de emergencia climática , agravado por la frecuencia y voracidad de los incendios masivos que afectaron a la región. Según los demandantes, las políticas actuales son insuficientes para preservar el sistema ecológico, hídrico y climático.

En ese contexto, solicitan que la Corte ordene de manera inmediata la implementación de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo . “No estamos solo ante una crisis de incendios, sino ante un debilitamiento de los mecanismos de protección ambiental que pone en riesgo el futuro de nuestra biodiversidad y nuestras fuentes de agua ”, señalaron.

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece el deber indelegable del Estado de proteger el ambiente y los recursos naturales. Los impulsores del amparo sostuvieron que la degradación de la criosfera afecta de manera directa el equilibrio climático y los derechos fundamentales de la población.

El amparo introduce dos puntos clave en la protección de las fuentes de vida de la Patagonia argentina. "Glaciares como sujetos de derecho": solicitan que la Corte reconozca a los glaciares y al ambiente periglacial como entidades con protección jurídica autónoma, asegurando su existencia y regeneración dentro del ciclo hidrológico argentino.

Y el segundo punto es la "tutela intergeneracional" donde se invocan los principios de “no regresión” y “equidad intergeneracional”, advirtiendo que la falta de acción estatal compromete el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano.

Con esta presentación, los demandantes buscan que la Justicia adopte una actitud preventiva y estructural, estableciendo guardianes legales para la criosfera y obligando al Gobierno a rendir cuentas sobre la gestión del riesgo ambiental en el sur argentino.