23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La Corte Suprema analizará la tutela de los glaciares como sujetos de derecho

La Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina y la Asociación Foro Ecologista de Paraná presentaron una demanda para garantizar la inmutabilidad de la Ley de Glaciares. "Defender los glaciares es defender la vida", sostuvieron.

Por
La Corte Suprema decidirá el futuro del agua de la Argentina. 

La Corte Suprema decidirá el futuro del agua de la Argentina. 

La Asociación Americana de Juristas (Rama Argentina) y el Foro Ecologista de Paraná presentaron el pasado 8 de abril un amparo histórico ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acción judicial busca garantizar la protección permanente de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados fuentes esenciales de agua y vida en la región de la Patagonia.

Alerta en Japón por un sismo de gran escala: activaron el alerta de tsunami y ordenaron evacuaciones
Te puede interesar:

Alerta en Japón por un sismo de gran escala: activaron el alerta de tsunami y ordenaron evacuaciones

El planteo judicial se da en un contexto de emergencia climática, agravado por la frecuencia y voracidad de los incendios masivos que afectaron a la región. Según los demandantes, las políticas actuales son insuficientes para preservar el sistema ecológico, hídrico y climático.

En ese contexto, solicitan que la Corte ordene de manera inmediata la implementación de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo. “No estamos solo ante una crisis de incendios, sino ante un debilitamiento de los mecanismos de protección ambiental que pone en riesgo el futuro de nuestra biodiversidad y nuestras fuentes de agua”, señalaron.

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece el deber indelegable del Estado de proteger el ambiente y los recursos naturales. Los impulsores del amparo sostuvieron que la degradación de la criosfera afecta de manera directa el equilibrio climático y los derechos fundamentales de la población.

Parque nacional Glaciares

El amparo introduce dos puntos clave en la protección de las fuentes de vida de la Patagonia argentina. "Glaciares como sujetos de derecho": solicitan que la Corte reconozca a los glaciares y al ambiente periglacial como entidades con protección jurídica autónoma, asegurando su existencia y regeneración dentro del ciclo hidrológico argentino.

Y el segundo punto es la "tutela intergeneracional" donde se invocan los principios de “no regresión” y “equidad intergeneracional”, advirtiendo que la falta de acción estatal compromete el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano.

Con esta presentación, los demandantes buscan que la Justicia adopte una actitud preventiva y estructural, estableciendo guardianes legales para la criosfera y obligando al Gobierno a rendir cuentas sobre la gestión del riesgo ambiental en el sur argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los demandantes sostienen que las políticas actuales son insuficientes para proteger a los glaciares.

Emergencia climática: presentaron un amparo ante la Corte para proteger los glaciares

La flota operativa de marzo de 2026 cuenta con 2.359 unidades menos que en el año 2019.

Advierten que la circulación de colectivos en el AMBA cayó hasta un 40% por el aumento del combustible

play

Luque volvió a declarar en el segundo juicio por la muerte de Maradona: "El dolor de Gianinna me llega muchísimo"

Carolina Flores Gómez tenía 27 años.

Una reconocida modelo mexicana fue asesinada a balazos por su suegra: "Me hizo enojar"

La reforma laboral introduce cambios en distintos aspectos.

Vuelve a regir la reforma laboral: los cambios que más impactarán en la vida de los trabajadores

Gianfranco Gaspar Núñez.

Quién es el responsable de Argentina Casting, detenido por captar mujeres para producir videos sexuales

Rating Cero

Mirtha Legrand continúa su recuperación.

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: pospuso la vuelta a su programa en El Trece

El impresionante cambio de look de Flor Peña. 

La impresionante transformación de Flor Peña: se animó a un tremendo cambio de look

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan, la actriz que marcó a más de una generación en los 2000. 

Qué fue de la vida de Lindsay Lohan: del éxito infantil y las posteriores adicciones a una resurrección fascinante

Para quienes buscan una experiencia distinta, esta reinvención ofrece una mirada cruda sobre cómo el streaming reinterpreta los íconos de la cultura popular.
play

¿Popeye pero en versión de terror? Este es el estreno de Prime Video sobre el famoso personaje que está sorprendiendo a todos

Griselda Siciliani aseguró que las imágenes que se viralizaron son del invierno del año pasado.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre el video viral junto a Luciano Castro que encendió los rumores de reconciliación

últimas noticias

La Corte Suprema decidirá el futuro del agua de la Argentina. 

La Corte Suprema analizará la tutela de los glaciares como sujetos de derecho

Hace 11 minutos
La flota operativa de marzo de 2026 cuenta con 2.359 unidades menos que en el año 2019.

Advierten que la circulación de colectivos en el AMBA cayó hasta un 40% por el aumento del combustible

Hace 24 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 24 de abril

Hace 48 minutos
play

Trump anunció la extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano por tres semanas

Hace 54 minutos
play

Luque volvió a declarar en el segundo juicio por la muerte de Maradona: "El dolor de Gianinna me llega muchísimo"

Hace 56 minutos