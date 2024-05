Cuántos años tiene la botella de vino más antigua del mundo

Este recipiente fue hallado hace más de 100 años y en el 2018 recomendaron no abrirla porque se desconoce como puede reaccionar la bebida al contacto con el aire. Por otro lado, una doctora asegura que su consumo no es dañino para la salud humana.

Expertos en la materia aseguran que cuantos más años tiene una botella de vino, mayor es su valor. Sin embargo, los recipientes que conservan esta bebida pueden alcanzar niveles extremos como sucedió con la botella de vino más antigua del mundo la cual fue hallada en el siglo XIX y que en el 2018 recomendaron no abrirla.

La botella fue descubierta junto a restos de un noble del Imperio Romano en tierras alemanas y permanece en un museo desde 1867 . A pesar de que recomendaron lo abrirla y que su contenido no es para nada agradable, aseguran que no sería un riesgo para el humano si se llegara a consumir. Conocé los detalles y mirá las fotos.

Dónde fue encontrada la botella de vino más antigua

La botella de vino más antigua de todas fue hallada en la tumba donde encontraron al doble romano. Allí había diez vasos, pero también los exploradores descubrieron otro sarcófago con los restos de una mujer y seis botellas de vidrio.

vino La botella de vino más antigua permanece en un museo desde el siglo XIX.

Todos los recipientes estaban vacíos y solo uno de ellos tenía líquido. Es por eso que la botella en cuestión se sometió a un estudio puntual en el cual se pudo demostrar que fue utilizada para guardar vino y que tiene un antigüedad de unos 1.700 años.

Esta botella fue bautizada con el nombre "Speyer" por su cercanía con la ciudad homónima que se encuentra en Alemania.

Cómo es la botella de vino que sin abrir es la más antigua del mundo

La botella permaneció intacta durante diecisiete siglos, lo que generó sorpresa teniendo en cuenta que es considerada una pieza inusual para la época. Es decir, sucede que durante el Imperio Romano los vidrios que se trabajaban eran muy débiles y, para evitar una pérdida de líquido, casi nadie utilizaba esta clase de recipientes.

Por otro lado, gracias al estudio, se pudo comprobar lo siguiente:

Se embotelló entre los años 325 y 350.

Tiene una capacidad de 1,5 litros.

No ha presentado ninguna variación en los últimos 25 años.

El mejor lugar para garantizar su conservación es el Museo del Vino en el Museo Histórico del Palatinado, en Speyer, Alemania, donde permanece desde 1867.

VINO1.webp

¿Sería peligroso tomar el vino de la botella?

La botella fue descubierta hace 157 años y, desde aquel entonces, se planteó la posibilidad de abrirla para evaluar al detalle el contenido. Sin embargo, en el 2018 se determinó que debe permanecer cerrado porque de desconocía como podía reaccionar el vino al entrar en contacto con el aire.

Por otro lado, su consumo no es perjudicial para la salud de los humanos. A pesar de que el vino perdió su contenido en etanol por la evaporación, resistió al paso del tiempo como consecuencia de la cantidad de aceite de oliva espeso que se le colocó a la botella para sellar el vino del aire.

Es por eso que la profesora de enología Monika Christmann de la Universidad Hochschule de Geisenheim determinó que no sería peligroso consumirlo. La experta explicó: “Microbiológicamente, probablemente no está estropeado, pero no traería alegría al paladar".