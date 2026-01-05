5 de enero de 2026 Inicio
Cuánto se gasta en peaje para ir a la Costa Atlántica a vacacionar en el verano 2026

Los peajes de las rutas bonaerenses subieron un 6,4% promedio debido a ajustes trimestrales de la empresa AUBASA.

El Telepase es una gran forma de ahorrar dinero y tiempo en el peaje. 

  • Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell lideran las preferencias por su variada oferta turística en 2026.
  • El sistema TelePASE permite ahorrar en el pago de tarifas de los peajes camino a la Costa Atlántica.
  • El trayecto incluye cuatro peajes; los de la Autovía 2 (Samborombón y Maipú) cuestan $6.500 cada uno en efectivo.
  • El viaje de ida a Mar del Plata cuesta alrededor de $18.000 con sistema automático, frente a los $22.525 del pago manual.

La temporada de verano comenzó con miles de argentinos que eligieron viajar a la Costa Atlántica. Dentro del turismo nacional, se erige como uno de los principales destinos para pasar las vacaciones en 2026.

Dentro de las opciones que ofrece la Costa, las ciudades de Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y San Bernardo se mantienen como las preferidas de los viajeros. Esto se debe en gran parte a su variedad de propuestas turísticas, tanto para pasar unos días de relax como para disfrutar de salidas nocturnas y actividades de verano. Para quienes deciden viajar en auto, es necesario tener en cuenta los aumentos que se aplicaron recientemente en los peajes de las autopistas que conectan CABA con estos destinos.

Desde el 1 de octubre de 2025 rigen nuevas tarifas aplicadas por la concesionaria AUBASA, empresa estatal que administra la Ruta Provincial 2 y sus ramales. Se trata de un incremento promedio del 6,42% que aplica tanto para quienes utilizan TelePASE como para quienes abonan de manera manual.

Desde la empresa privada, propiedad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informaron que "los ajustes trimestrales en el valor, corresponden al coeficiente de variación tarifaria (CTV)".

La diferencia a pagar con y sin el sistema TelePASE durante el verano 2026

autopista bs as la plata 15-11-25

Viajar con TelePASE a Mar del Plata en 2026 representa un ahorro significativo. Con el sistema pago automático, el gasto total de ida desde CABA (incluyendo la Autopista Buenos Aires–La Plata en hora pico) es de unos $18.000 . Sin embargo, para quienes no estén adheridos al sistema, la suma a pagar asciende a un valor que ronda los $22.525.

El trayecto de la Ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata implica el paso por cuatro cabinas de peaje. Primero, los de Dock Sud y Hudson, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata. En conjunto, estos dos suman alrededor de $5000 en hora pico.

Luego, dentro de la Autovía 2, se suman los peajes de Samborombón y Maipú, los cuales tienen un valor de $6500. Sin embargo, quienes cuentan con TelePASE, pagan alrededor de $5.200 por peaje. Es importante tener en cuenta que el valor de la tarifa varía según el horario.

Valores de los Peajes de la Ruta Provincial 11 hacia el Partido de la Costa

Para llegar a otros destinos de la Costa como Pinamar, Cariló, San Bernardo o Santa Teresita, es necesario tomar la Ruta Provincial 11. Para esto, se deberá abonar el peaje de La Huella, con un valor actual de la tarifa de $6.000.

Mientras que, quienes continúan por la Ruta 74 ,se encontrarán con el peaje de Madariaga. En este caso, para un vehículo de 2 ejes corresponde abonar $5.500.

